Başkan Doğru’dan Çanakkale mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin107’nci yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, ''Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde, bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi ‘Şehitler Günü’nü anmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Doğru mesajında, ''Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz,107 yıl önce bugün, dünya tarihinden silinmeyecek bir büyük destan yazmıştır. Çanakkale Zaferiyle, bugün bölgesinde ve küresel ölçekte dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri haline gelen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulabilmesi için bir meşale yakılmış, aynı zamanda medeniyet yürüyüşümüzün en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur. Bu nedenle Çanakkale Zaferi, kahraman Türk Milleti’nin varlığını yeniden ortaya koyduğu bir destanın adı olup, bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyor sonsuz şükranlarımı sunuyorum’’ ifadelerine de yer verdi.

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