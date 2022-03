Psikolojinin kalbi HKÜ’de attı

Her yıl düzenli olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından yapılan ve bu yıl 18.’si gerçekleştirilen “Psikoloji Gündemi”, HKÜ öğrencilerinin yanında birçok ilden katılan rehberlik psikolojik danışmanlar ve psikologların katılımı ile yapıldı.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve salonun tamamına yakınını dolduran katılım ile yapılan psikoloji gündemi, yoğun bir ilgi ile gerçekleştirildi. Psikoloji gündemine HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. HKÜ Psikoloji Bölümü kurucularından olan Türkiye’de çocuk ve ergen psikolojisi anlamında önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Mücahit Öztürk tarafından “Akademik Başarıyı Engelleyen Psikiyatrik Bozukluklar” başlıklı konusu ile sunum yapıldı. Öztürk, salonu dolduran katılımcı ve öğrencilere tecrübe ve birikimlerini anlatarak önemli bilgiler verdi.



Psikolojinin gündemi 18. kez belirlendi

Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç, “Psikoloji gündeminin 9. yılında bir kez daha bir araya geldik. Bu yıl ‘18. Psikoloji Gündemi’ ile sizlerleyiz. Her yıl düzenli olarak yaptığımız psikoloji gündemine pandemi döneminde de ara vermeden online olarak devam ettik. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak her yıl düzenli olarak birçok etkinliğe imza atıyoruz. Yaptığımız etkinliklerimizin sadece bizim öğrencilerimiz ile sınırlı kalmaması için psikoloji gündemi gibi programlar düzenleyerek farklı illerden misafirlerimizle bir araya gelme imkanını yaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için psikoloji bilimi çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda bugün yine çok önemli bir konu ve konuğumuz ile tekrar sizlerleyiz” dedi.



Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bilgi ve tecrübelerini paylaştı

Akademik başarıyı engelleyen psikiyatrik bozukluklar konulu semineri için sahneye çıkan Prof. Dr. Mücahit Öztürk sunumunda öğrenmenin temel koşulları, öğrenme sorunları, davranış sorunları, iletişim sorunları, duygu ile ilgili sorunlar konularıyla katılımcılara sunum yaptı. Pek çok vaka örnekleriyle açıklamalar yaparak dikkat edilmesi gereken konuların altını çizen Öztürk, çocuk ve ergen psikolojisinde ne tür adımlar atılması gerektiğini anlattı. Sunumundan ardından soruları cevaplayan Öztürk, merak edilen konularda açıklama yaptı. Katılımcılar tarafından Öztürk’ün sunumu, baştan sona kadar büyük bir ilgi ile takip edildi. Katılımcılar, her yıl olduğu gibi bu yılda psikoloji gündeminin çok etkili olduğunu belirtti.

