TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Gaziantep'te toplandı Türkiye iki ayda 1 milyar 813 milyon dolarlık hububat bakliyat ihraç etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Mahsum Altunkaya başkanlığında Gaziantep'te toplandı. Toplantıda, sektörel ihracatın genel durumunun yanı sıra dünya gündemi ve özellikle de RusyaUkrayna savaşının gıda piyasalarına etkileri ele alındı.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye'nin hem dünya barışı hem de ticareti için kilit görev üstlendiğini söyledi. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın dünyanın birçok ülkesini olumsuz yönde etkilediğini belirten Altunkaya, savaşın bir an önce son bularak barışın tesis edilmesini istedi.

“Tarımsal ürünlerimiz F35 ve S400 kadar önemli”

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, tarımsal ürünlerin insanlık için büyük önem taşıdığını ve en az bir F35 ve S400 kadar önemli olduğunu ifade etti. Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinin yanı sıra son haftalarda dünyayı sarsan RusyaUkrayna savaşının dünya ekonomisine olumsuz etkilerine de değinen Altunkaya şartların ağırlaşmasına bağlı olarak yükselen ürün fiyatlarıyla insanlığın ekonomik yönden zorlu bir sürece girdiğinin de altını çizdi.

“Türkiye'nin bölge barışındaki rolü çok önemli”

Türkiye’nin bulunduğu stratejik noktayla; geçmişte Ortadoğu'da yaşanan savaşların ardından şimdi de Rusya ve Ukrayna savaşındaki en önemli arabulucu rolünü üstlendiğine de dikkat çeken Altunkaya, “Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla dün olduğu gibi bugün de anahtar rolü üstlenmektedir. Umarız yakın bir zamanda taraflar arasında karşılıklı anlaşma sağlanır ve bu insanlık dramı son bulur” dedi.

Sektör kurulunda ihracat rakamları değerlendirildi

2022 yılının ilk iki ayında Türkiye genelinden 1 milyar 813 milyon 397 bin dolarlık sektörel ihracata imza atıldığını ifade eden TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Türkiye’den bu süreçte ihraç edilen mal grupları arasında ilk sıraları 363 milyon 147 bin dolarla pastacılık ürünleri, 339 milyon 679 bin dolarla değirmencilik ürünleri ve 331 milyon 127 bin dolarla bitkisel yağların yer aldığını ifade etti. Başkan Altunkaya bu ürünlerin dışında Türkiye genelinden diğer gıda müstahzarları, şeker ve şekerli mamuller, bakliyat, kakaolu mamuller, hububat ve yağlı tohumlar ile çeşitli baharatların ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

OcakŞubat döneminde Türkiye’nin en fazla ihraç ettiği ürünler buğday unu, bitkisel yağlar ve makarna oldu

Ürün bazlı ihracatta ilk sırayı 218 milyon 116 bin dolarla buğday ununun aldığını da açıklayan Başkan Mahsum Altunkaya bu süreçte ikinci sırada 179 milyon 919 bin dolarla ayçiçek yağı ve 131 milyon 960 bin dolarla makarnanın yer aldığını ifade etti. Ürün bazlı ihracatta en fazla ihracatı gerçekleştirilen ilk on ürün arasında ise buğday unu, ayçiçek tohumu yağı ve makarnayı da çikolata ve kakao içeren diğer gıda ürünleri, tatlı, bisküvi ve gofretler, kırmızı mercimek, kakaosuz şeker mamulleri, ay çiçek tohumu, kedi ve köpek mamaları gibi ürünlerin takip ettiğini de açıkladı.

En fazla ihracat Irak, ABD ve Suriye'ye

Ülke bazlı en fazla ihracatın Irak’a gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Mahsum Altunkaya, “Irak gerek bölgemiz gerekse ülkemiz açısından bütün sektörler için ihracatta ilk sırada yer alıyor. 2022 yılının ilk iki ayında Irak’a sektörümüzden toplam 360 milyon 123 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkeyi 113 milyon 87 bin dolarla Birleşik Devletler, 98 milyon 834 bin dolarla Suriye, 66 milyon 788 bin dolarla Libya, 56 milyon 129 bin dolarla Cibuti takip etmiştir. Bu süreçte Yemen’e 53 milyon 847 bin dolar, Lübnan’a 44 milyon 353 bin dolar, İsrail’e 43 milyon dolar, Rusya Federasyonu'na 42 milyon 614 bin dolar ve Almanya’ya 41 milyon 242 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildi. Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk on ülkenin toplam ihracat bedeli bu süreç için 920 milyon 22 bin dolar olurken dünya genelindeki bütün ülkelere toplam ihracat bedeli ise 1 milyar 813 milyon 397 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracattaki artışımızın sürmesine ve mevcut yaşanan sorunların çözümü halinde belirlediğimiz 2022 yılı hedeflerine ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.