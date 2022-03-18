Kaymakam Bağlı’dan Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru’ya ziyaret

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaklaşık 3 yıl görev yapan Siirt Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru’yu ziyaret etti.

Yaklaşık 3 yıl boyunca Gaziantep’in Araban ilçesinde görev yapan Siirt Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru’yu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Araban Kaymakamı Ömer Sevgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ’’Araban İlçemizde görev yapmış olan Baykan Kaymakamı Sayın Emin Bağlı kaymakamlığımızı ziyaret etti” dedi. Kaymakam Bağlı’nın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirten Araban Kaymakamı Hasan Doğru sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise ’’İlçemizde görev yapmış olan Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı belediyemizi ziyaret ettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru’yu makamlarında ziyaret eden Kaymakam Bağlı, ilçedeki esnaf ve vatandaşlardan oluşan bir dizi ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.

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