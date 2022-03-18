Araban’da Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban’da Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlandı

İHA

Araban’da Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’inci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Araban Kaymakamlığı Bahçesinde düzenlenen tören Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı.
Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonu’nda devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’anı Kerim tilaveti verildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi konulu şiirlerin okunurken program tiyatro gösterisi, koro dinletisi, şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.
Törene, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Savcısı Yusuf Kemal, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kd. Kad. Başçavuş Ali Şen, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar, okul idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti Kur’an-ı Kerim okudurlar, dua ettiler
YEREL HABERLER Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti Kur’an-ı ...
Kaymakam Bağlı’dan Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru’ya ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Bağlı’dan Kaymakam Sevgili ve Başkan ...
TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Gaziantep'te toplandı Türkiye iki ayda 1 milyar 813 milyon dolarlık hububat bakliyat ihraç etti
YEREL HABERLER TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Gaziantep'te ...
GAİB Başkanı Kileci’den Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci’den Çanakkale Zaferi mesajı
Psikolojinin kalbi HKÜ’de attı
YEREL HABERLER Psikolojinin kalbi HKÜ’de attı
İşitme sorununa ANKA’da çözüm buldu
YEREL HABERLER İşitme sorununa ANKA’da çözüm buldu
Başkan Kılıç’tan Çanakkale mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan Çanakkale mesajı
Suriye’nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor Suriye’de 4 bin 500 konut projesi için protokol imzalandı 25 bin Suriyeli gelecek kışı konutlarında geçirecek
YEREL HABERLER Suriye’nin kuzeyinde dev konut projesi start ...
GAÜN’de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi
YEREL HABERLER GAÜN’de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi
Başkan Doğru’dan Çanakkale mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Çanakkale mesajı
Tahmazoğlu: “Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz”
YEREL HABERLER Tahmazoğlu: “Şehitlerimizi rahmet ve şükranla ...
GTO başkanları’ndan Çanakkale Zaferi mesajı “Çanakkale, türk milletinin varoluş hikâyesidir”
YEREL HABERLER GTO başkanları’ndan Çanakkale Zaferi ...
Şehitler Şahinbey’de etkinliklerle anıldı
YEREL HABERLER Şehitler Şahinbey’de etkinliklerle anıldı
GTB başkanları Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER GTB başkanları Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü ...
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın şehit yakınları ve gazilerle buluştu
YEREL HABERLER GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın şehit yakınları ve ...
GAGİAD Başkanı Koçer'den 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Koçer'den 18 Mart mesajı
Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten Çanakkale ...
Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
YEREL HABERLER Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
Cumhuriyet Savcısı mezun olduğu HKÜ’de tecrübelerini anlattı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Savcısı mezun olduğu HKÜ’de tecrübelerini ...
Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Ali Kınık konseri büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Ali Kınık konseri büyük ilgi gördü
Fadıloğlu’ndan, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Ramazan'da yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine destek eli
YEREL HABERLER Ramazan'da yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ...
Milletvekili Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.