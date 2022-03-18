Başkan Fatma Şahin Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansında konuştu ''Temiz bir dünyayı şampiyon yada yeşil şehir olmak için amaçlamıyoruz''

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Fatma Şahin Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansında konuştu ''Temiz bir dünyayı şampiyon yada yeşil şehir olmak için amaçlamıyoruz''

İHA

Başkan Fatma Şahin Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansında konuştu ''Temiz bir dünyayı şampiyon yada yeşil şehir olmak için amaçlamıyoruz''

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Londra’da gerçekleştirilen “Yeşil Finansman Konferansı’nda, temiz bir dünyayı ‘yeşil şehir’ ya da ‘şampiyon şehir’ olmak için amaçlamadıklarını belirterek, artık dünyada yeni nesil yerel bir kalkınmanın olduğunu söyledi.
TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Londra’ya yaptığı günübirlik ziyarette Mansion House’da Birleşik Krallık ve Türkiye iş birliğinde düzenlenen “Yeşil Finansman Konferansı’na katıldı. Şahin, konferansta yaptığı konuşmada modern dünyanın önemli başlıklarından birinin ‘yeşil güç’ olduğunun altını çizerek, temiz bir dünya için bugün bir araya geldiklerini belirtti.
''Artık yeni nesi bir yerel kalkınma var''
“Temiz bir dünya için çaba sarf ederken bu işleri, ‘yeşil şehir’ olmak ya da ‘şampiyon şehir’ olmak için yapmıyoruz” diyen Şahin, artık yeni nesil bir yerel kalkınma olduğunu dile getirerek, “Kalkınma yerelde başlıyor ve şehirler yarışıyor. Büyük bir rekabet var. Kim bilgiyi daha önce temin edip bilgiyi yönetme şansına erişirse dünyada söz sahibi oluyor. Bilgi güçtür iktidar yapar. Medeniyet tarihini incelediğimizde bilgiyi elinde tutanlar, dünyanın da sözünü söylüyor'' dedi.
Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yerel Yönetimler Manifestosu”nda beyan ettiği başlıkları çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
''Akıllı şehirler, değer katan şehirler ve marka şehirler gibi her bir başlık bizim görev alanımız. Görev alanımızın içerisinde bir taraftan çalışırken bir taraftan da dibimizde koca bir savaş var. Eğer bugün birçok ülkenin yaptığını yapmış olsaydık, yaklaşık 500 bin kişinin Ege ve Akdeniz’de ölmüş olduğunu dünya duyacaktı. Gaziantep’te yeni bir model oluşturduk. Adına ‘Gaziantep Modeli’ diyoruz. Öldürme yaşatma modeli kolay bir şey değil. Çünkü bir taraftan toplumun beklentilerine kulak vereceksiniz, bir taraftan da bu dibimizde meydana gelen büyük sorunu çözmek için yerel gücünüzle çalışacaksınız. İşte bu bakış açısıyla altyapı belediyeciliğini Japonlar ile çalıştık. Hem Japonlar hem de biz kazandık. Elimizde büyük imkanlar ve fırsatlar var.”
''Demokrasi, katılımcılık ve kapsayıcılık Gaziantep'e şampiyon şehir unvanını kazandırdı''
Sosyal belediyecilik çalışmalarına da değinen Başkan Şahin, şöyle devam etti:
“İnsanı merkeze alarak yerel kalkınma hedefinde ilerlemek istiyoruz. Bu da sosyal belediyecilikten geçiyor. Yetim, yaşlı, muhtaç herkesle yol gidiyoruz. Demokrasi, katılımcılık ve kapsayıcılık, yerelde sosyal belediyeciliğin içerisinde barındırdığı unsurları gerçekleştirmekten geçiyor. Biz, bu anlayışla ‘şampiyon şehir’ unvanını aldık. 500 bin kişiyi şehrimizde bulunduruyoruz. Onların da ihtiyaçlarını yönetecek şekilde yaşıyoruz. Bu durum, daha fazla konut, daha fazla enerji, daha fazla ulaşım anlamına geliyor.”
Başkan Şahin, şehrin kültürel kimliğini korumak adına çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, “UNESCO’nun antik şehirleri içerisinde 5 eserimiz var. Zeugma örneğinde bakacak olursak büyük bir hazine. Bunun yanında; Roma dönemi, Hitit dönemi, Osmanlı ve Selçuklu gibi büyük medeniyetlerin kullandığı İpek Yolu’ndan geliyoruz. Bunları geleceğe taşımak zorundayız. Tek tip bir dünyada var olmaktansa farklılıklarımızı yaşatmamız çok daha önemli. Birlikte çok daha güzeliz'' değerlendirmesini yaptı.
''Her krizin kendine göre fırsatları var” diyen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:
“Pandemi, akıllı şehirler için çok büyük bir fırsat getirdi. Ekonominin ekolojiye dönüştürülmesi yönünde düşünmemiz gerekiyor. İnsani ve çevresel kalkınma ile sosyal adaleti ve sosyal barışı temin ederek bunu tabana yaymamız lazım. Ulaşım bugün, Londra’daki bir vatandaşa da sorun, Türkiye’deki bir vatandaşa da sorun, aynı beklentiler ve temellendirmeler üzerinde konuşulduğunu göreceksiniz. Akıllı ulaşım hattını hazırlamak için 2017 yılında akıllı ulaşım yapmamış ve kart sistemine geçmemiş olsaydık, pozitif ve temaslı vatandaşların ulaşımdan uzak tutulmasını sağlayamazdık.”
Konferansta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, COP 26 Başkanı Alok Sharma, İngiltere'nin Uluslararası Ticaretinden Sorumlu Devlet Bakanı AnneMarie Trevelyan, Türkiye Belediyeler Birliği ve çok sayıda kamu, özel sektör temsilcileri ile yerel yönetim temsilcileri de bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araban’da Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Araban’da Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlandı
Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti Kur’an-ı Kerim okudurlar, dua ettiler
YEREL HABERLER Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti Kur’an-ı ...
Kaymakam Bağlı’dan Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru’ya ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Bağlı’dan Kaymakam Sevgili ve Başkan ...
TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Gaziantep'te toplandı Türkiye iki ayda 1 milyar 813 milyon dolarlık hububat bakliyat ihraç etti
YEREL HABERLER TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Gaziantep'te ...
GAİB Başkanı Kileci’den Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci’den Çanakkale Zaferi mesajı
Psikolojinin kalbi HKÜ’de attı
YEREL HABERLER Psikolojinin kalbi HKÜ’de attı
İşitme sorununa ANKA’da çözüm buldu
YEREL HABERLER İşitme sorununa ANKA’da çözüm buldu
Başkan Kılıç’tan Çanakkale mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan Çanakkale mesajı
Suriye’nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor Suriye’de 4 bin 500 konut projesi için protokol imzalandı 25 bin Suriyeli gelecek kışı konutlarında geçirecek
YEREL HABERLER Suriye’nin kuzeyinde dev konut projesi start ...
GAÜN’de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi
YEREL HABERLER GAÜN’de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi
Başkan Doğru’dan Çanakkale mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Çanakkale mesajı
Tahmazoğlu: “Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz”
YEREL HABERLER Tahmazoğlu: “Şehitlerimizi rahmet ve şükranla ...
GTO başkanları’ndan Çanakkale Zaferi mesajı “Çanakkale, türk milletinin varoluş hikâyesidir”
YEREL HABERLER GTO başkanları’ndan Çanakkale Zaferi ...
Şehitler Şahinbey’de etkinliklerle anıldı
YEREL HABERLER Şehitler Şahinbey’de etkinliklerle anıldı
GTB başkanları Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER GTB başkanları Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü ...
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın şehit yakınları ve gazilerle buluştu
YEREL HABERLER GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın şehit yakınları ve ...
GAGİAD Başkanı Koçer'den 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Koçer'den 18 Mart mesajı
Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten Çanakkale ...
Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
YEREL HABERLER Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
Cumhuriyet Savcısı mezun olduğu HKÜ’de tecrübelerini anlattı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Savcısı mezun olduğu HKÜ’de tecrübelerini ...
Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Ali Kınık konseri büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Ali Kınık konseri büyük ilgi gördü
Fadıloğlu’ndan, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Ramazan'da yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine destek eli
YEREL HABERLER Ramazan'da yetim, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.