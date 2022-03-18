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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN’de Çanakkale Zaferi paneli

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi Paneli GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleşti.

GAÜN’de Çanakkale Zaferi paneli

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi Paneli GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleşti.
Moderatörlüğünü GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü’nün yaptığı panele; GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Bozaslan konuşmacı olarak katıldı.
Milletimizi bir arada tutan en önemli değerlerden birisinin Çanakkale ruhu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, milli birlik ve bütünlüğümüzün tarihe doğru uzanan en önemli temel taşlarından birisinin Çanakkale Savaşları olduğunu belirtti. “Çanakkale Savaşı’na katılmayan hiçbir ailenin olmadığı bir Osmanlı Devleti ile karşı karşıyayız” diyen Doç. Dr. Tansü konuşmasında, “Çanakkale bizim için destansı bir ruhu olan savaştır. Anadolu’nun en ücra köylerinde, kasabalarından bile Yemen diyarından, Irak’tan, Suriye’den, Halep’ten bu savaşa katılmıştır. Dolayısıyla ‘Osmanlı Devleti’nin biz de ortak bir mirası var mıdır’ dersek ecdadımıza olan büyük sevginin bilincinin yanında en önemli etken de Çanakkale Savaşlarıdır. Osmanlı Devleti’nden bize hatırası kalan en büyük bilinç unsuru da Çanakkale Zaferidir” ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan ise konuşmasında, Türk tarihine büyük bir destan olarak yazılmış, Anadolu toprakları ve Boğazların Türkler hâkimiyetinde kalmasını sağlayan Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemine değinerek, “Çanakkale cephesinde iki savaş yapılmıştır; biri deniz savaşı diğeri ise kara savaşıdır. Deniz savaşlarında, Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa’nın büyük rolü olmuştur. Çanakkale Deniz Zaferi Cevat Paşa’nın zaferidir. Gemilere verilen talimatlarla Çanakkale Boğazı’na toplamda 403 mayın döşenmiştir. Bu mayınlar Alman J tipi mayınlardır. 8 Mart 1915 günü Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlarla Çanakkale Deniz Zaferi kazanıldı. Kara savaşları 25 Nisan 1915 tarihinde başlamıştır. Çanakkale kara savaşlarının kazanılmasında en büyük rol Mustafa Kemal Atatürk’ündür. Mustafa Kemal önce 19’uncu Tümen’e komuta ederken daha sonra Arı Burnu ve Anafartalar grupları komutanlığına getirilerek Çanakkale kara savaşlarını yönetmiştir. Çanakkale Zaferlerinin deniz zaferi Cevat Çobanlı Paşa’nındır, kara zaferi de Mustafa Kemal Atatürk’ündür” dedi.
Çanakkale Savaşı’nın Türk ve Dünya tarihi bakımından önemi hakkında katılımcıları bilgilendiren Dr. Mehmet Bozaslan ise, Çanakkale Savaşları’nın siyasi ve askeri yönü itibariyle 1. Dünya Savaşı ile Dünya Siyasi Tarihinin yönünü değiştirdiğini söyledi. Dr. Mehmet Bozaslan konuşmasının devamında, “Müttefik ordularının Rusya ile birleşmesinin, Rusya’ya yapılacak olan yardım ve karşılığında Rusya’dan alınacak başta buğday olmak üzere gıda yardımının müttefiklerin özellikle lojistik sistemi üzerinde önemli etkileri vardı. Bu gerçekleşmemiş oldu. Çanakkale Savaşı, Türk tarihi açısından çok önemli çünkü Balkan Savaşları ile Türk Ordusunun milletin üzerindeki yas ve matem havası Çanakkale ile bir nebze olsun dağılmıştır. Psikolojik olarak önem ve etkileri olmuştur. Türk ordusunun özellikle subay kademesinin yoğun olarak katıldığı bir savaştır. 5 Binin üzerinde subay burada şehit olmuştur. Subayların tamamı tıbbiyeli , üniversite mezunu, Türk ocaklı gibi memleketin aydın kesimini oluşturan insanlardı. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da özellikle aydın, yetişmiş, devleti yönetecek kadroların bulunmasında oldukça sorun oluşturmuştur” diye konuştu.

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