Gaziantepli gazi baklavacıdan şehitler günü etkinliği

Gaziantep’te faaliyet gösteren ve Malul Gazi Hamit Yıldız’ın kurucusu olduğu Hamido Baklava’nın satış mağazasında 18 Mart Çanakkale Zaferi anma etkinliği düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Şehit ailelerinin katılımlarıyla gerçekleşen anma etkinliğine çok sayıda şehit yakını katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan anma programında şehitler için dua okundu. Hamido Baklavaları İşletme Müdürü Behzat Bozkurt yaptığı açıklamada, “Bugün bir vefa borcunun ifadesi olarak vatan ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükran duygularımızla anmak için toplanmış bulunuyoruz. Kuranı Kerim’de, “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz, aksine onlar diridirler, fakat siz anlayamazsınız.” lütfuna mazhar olan Şehitlik makamı, öyle yüce bir makamdır ki, belki de şu an burada yaptığımız bu anlamlı töreni bizzat müşahede etmektedirler” dedi.



“Şehitler için bir gün değil, bin gün ayırsak dahi haklarını ödeyemeyiz”

Bozkurt, “Firmamızın kurucusunun aynı zamanda Malul Gazi Binbaşı olması dolayısı ile bizler için apayrı bir öneme sahip bugün çok özel bir gün. Şehit olan kınalı kuzuların günü. Bugün Çanakkale’de destan yazanların günü. “Bazıları kefensiz, bazıları da mezar taşı olmadan, ama görevini yapmış olmanın huzuru içerisinde" yatan kahraman şehitlerimizin günü. Bugün vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü için, Bayrak için, Halkın huzur ve asayişi için canlarını hiçe sayan ve bizler için feda eden aziz Şehitlerimizi minnet ve şükranla anma günüdür. Onlar için bir gün değil, bin gün ayırsak dahi haklarını ödeyemeyeceğimiz aziz Şehitlerimizin ve bizlere olan emanetlerinin ne derece kıymetini biliyoruz ve hassasiyetlerini ne derecede dikkate alıyoruz? Bunu sormamız lazım” diye konuştu.

Programa katılan şehit yakınları ise Hamido Baklava'ya kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti.

Anma etkinliği şehit aileleri ile firma personelinin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.

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