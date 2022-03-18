Denetimi Serbestlik Müdürlüğü personeli şehitlikte temizlik yaptı

Nizip Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” etkinlikleri kapsamında ilçede bulanan şehitliğinin temizlik ve bakımı yapıldı.
Nizip Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri tarafından şehitliğin duvarları boyanarak bayrakları yenilendi. Mezarların üzerine çiçek dikerek temizliğini yaptılar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünün de destek verdiği programda şehitler için Kur'anı Kerin okunarak dualar edildi.
Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler günün önemine dikkat çekerek, şehitleri saygı ve şükran ile andığını kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.