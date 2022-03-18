Kubba'dan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Genel Koordinatör Hayrullah Kubba mesajında, Kurtuluş Savaşı döneminin koşulları düşünüldüğünde, adeta imkansızlığın başarıldığı Çanakkale Zaferi'nin aziz Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla meydana getirdiği bir destan olduğunu kaydetti. Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihini etkileyen bir başlangıç noktası olduğunu belirten Genel Koordinatör Kubba, "Çanakkale Zaferi, Türk milletine sonsuz bir onur ve güven kazandırmıştır. Bu zafer bununla birlikte, aziz milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi ve vatan sevgisinin yansımasıdır. Çanakkale Savaşları, bir kahramanlık sembolüdür. Milli mücadele ruhunun ilk kıvılcımı Çanakkale'de hissedilmiş, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün başarısını perçinlemiştir. Bu vatan için canlarını hiçe sayan şehitlerimiz, eşi görülmemiş özverileriyle, millet bilincinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu dünyaya kanıtlamışlardır. Bizler de bu bilinçle, şehitlerimizin emanetine büyük bir kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe en güçlü biçimde taşımak için çalışıyoruz. Bu bağlamda Türk milleti şehitlerimizin ve gazilerimizin değerini daima bilmiştir. Onları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerine de yer verdi.

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