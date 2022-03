Şanlı zaferin yıldönümünde ay yıldızlı çoşku 12 Farklı devlet lisesinden 120 öğrenci yarıştı

Şehitkamil Belediye Başkanlığı’nca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla organize edilen Geleneksel Paintball Turnuvası’na katılan okullar, ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun elinden aldılar. 12 farklı lisenin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda birincilik kupası Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi öğrencilerinin ellerinde havalandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen Çanakkale Zaferi Geleneksel Paintball Turnuvası, 12 farklı devlet lisesinden 120 sporcu öğrencinin katılımıyla Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi. 5 gün boyunca devam eden organizasyonda genç öğrencilere müsabakalar öncesinde gerçekleştirilen kamp ateşi etkinliğinde Çanakkale Savaşı’nda ecdadın yazdığı büyük kahramanlık hikayesi anlatıldı. Organizasyonun, İbrahimli Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Levent Demir ile çok sayıda idareci ve öğretmen dereceye giren sporcu öğrencileri yalnız bırakmadı.

''Asli vazifemiz ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak''

Organizasyonun ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni nesillerin asli vazifesinin ülkemizi her alan ileriye taşımak olduğunu kaydetti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunu yüz yıl kadar önce atalarımızın vermiş olduğu büyük mücadeleye ve kahramanlığa borçluyuz. Bizim, yeni nesiller olarak görevimiz ise ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak. Bu bizim asli vazifemiz. Şehitkamil Belediyesi olarak elimizden gelen tüm imkanlarla gençlerimizin yanındayız. Her biri birbirinden değerli gençlerimizin yetişmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize, kıymetli velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Organizasyona 12 farklı okuldan katılan 120 sporcu öğrencimizi ayrıca kutluyorum. Tüm öğrencilerimize, akademik ve sosyal yaşamlarında başarılar diliyorum.”

