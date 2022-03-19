“Anzakların gözünden Çanakkale Zaferi” SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Şahin Sırmalı: “Avustralyalıların çoğunda, bu savaş, daha önce barbar olarak değerlendirdikleri Türklerle ilgili algıyı da değiştirdi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Anzakların gözünden Çanakkale Zaferi” SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Şahin Sırmalı: “Avustralyalıların çoğunda, bu savaş, daha önce barbar olarak değerlendirdikleri Türklerle ilgili algıyı da değiştirdi”

İHA

“Anzakların gözünden Çanakkale Zaferi” SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Şahin Sırmalı: “Avustralyalıların çoğunda, bu savaş, daha önce barbar olarak değerlendirdikleri Türklerle ilgili algıyı da değiştirdi”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Dersler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Sırmalı, Çanakkale Gelibolu’da yaşadıkları büyük yenilginin millet olma bilinciyle sonuçlandığına inanan Avustralyalıların çoğunda, bu savaşla daha önce barbar olarak değerlendirdikleri Türklerle ilgili algının da değiştiğini söyledi.
SANKO Üniversitesi’nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Ortak Dersler Bölümü Türk Dili Birimi Öğretim Görevlisi Didem Karayakupoğlu’nun danışmanlığında Edebiyat Kulübü tarafından düzenlenen törende, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Şahin Sırmalı, “Anzakların Gözünden Çanakkale Zaferi” konulu bir sunum yaptı.
İtilaf devletlerinin sahip olduğu güçlü donanma karşında elimizde olan tüm imkanlarla 18 Mart 1915 tarihinde kazanılan Çanakkale Zaferi’nin 107’nci gurur yılının kutlandığını belirten Prof. Dr. Sırmalı, savaşlarda iki taraf olduğuna dikkat çekti.
Çanakkale Zaferi sürecinin Anzaklar (Avustralya ve Yeni Zelanda gönüllülerinden oluşan askeri birlikler) tarafından da değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Sırmalı, “1. Dünya Savaşı’nda İngiltere’ye destek vermek adına Anzaklar bize karşı savaşmaktan çekinmemiştir. Ancak bu savaş umdukları gibi son bulmamıştır” dedi.
Çanakkale Gelibolu’da yaşadıkları büyük yenilginin millet olma bilinciyle sonuçlandığına inanan Avustralyalıların çoğunda, bu savaşla daha önce barbar olarak değerlendirdikleri Türklerle ilgili algıyı da değiştirdiğini dile getiren Prof. Dr. Sırmalı, “Bunda en büyük rolü askerlerimizin, düşman askerine davranışları oynamıştır. Arıburnu’na yaptıkları çıkarma tarihi olan 25 Nisan gününü resmi bayram olarak kutlamaya başlamaları bunun en somut örneği” ifadelerini kullandı.
Anzak Ordusu Komutanı General William Birdwood’un, “Türk askeri hiç tereddüt etmeden vatanı için canını verir. Sert ve cesur bir askerdir ancak ateşkes denildiğinde nazik ve insancıldır, düşmanının yarasını sarar ve onu sırtında taşıyarak canını kurtarır. Böyle bir asker bu dünyada daha önce görülmedi” dediğini anımsatan Prof. Dr. Sırmalı, şöyle devam etti:
“Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir’ diyerek, düşman ordusuna karşı Türk askerlerine önderlik etmesi, şeklini değiştirdi. Savaştan sonra General Birwood, Mustafa Kemal Atatürk’le bir araya gelerek, zaferin kazanılmasına yönelik yaptıkları konuşmada, Büyük Önderin ‘Ben bir şey yapmadım. Önce yorgunluk, sonra susuzluk durdurdu ordunuzu’ diyerek gayet mütevazı davrandığını anlatan Prof. Dr. Sırmalı, konuşmasını Büyük Önder Atatürk’ün, savaşta hayatını kaybeden Anzak askerlerine yönelik şu sözleriyle noktaladı: “Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler. Ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”
Sunuculuğunu SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı 2’nci sınıf öğrencisi Berkay Bora Doğan’ın yaptığı törene; SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. H. Ayhan Özkur, SANKO Üniversitesi Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, Mesul Müdürü Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akkent Anadolu Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’nde Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı: “Küreselde etkin kurduğumuz bağlantılar sayesinde öğrencilerimiz farklı bilim dallarındaki gelişmelere de ulaşabiliyor”
YEREL HABERLER Akkent Anadolu Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’nde Prof. ...
SANKO Üniversitesi Adıyaman’da kariyer günü düzenleyecek
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Adıyaman’da kariyer günü ...
Şanlı zaferin yıldönümünde ay yıldızlı çoşku 12 Farklı devlet lisesinden 120 öğrenci yarıştı
YEREL HABERLER Şanlı zaferin yıldönümünde ay yıldızlı çoşku 12 ...
Eğitmen Ozan Tekin’den ‘Enstrümanın Önemi’ konferansı
YEREL HABERLER Eğitmen Ozan Tekin’den ‘Enstrümanın Önemi’ konferansı
Yavuzeli'nde 18 Mart coşkusu
YEREL HABERLER Yavuzeli'nde 18 Mart coşkusu
Sanayi Odaları, ‘ICCI 2022 Konferansı’nda bir araya geldi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Gaziantepli sanayiciler yeşil dönüşüme de öncülük edecek”
YEREL HABERLER Sanayi Odaları, ‘ICCI 2022 Konferansı’nda bir araya ...
Kubba'dan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' mesajı
YEREL HABERLER Kubba'dan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' mesajı
GAÜN’de öğrencilere ‘Çanakkale menüsü’
YEREL HABERLER GAÜN’de öğrencilere ‘Çanakkale menüsü’
Şahinbey Belediyesi’nden Geylani Mahallesi’ne dev tesis
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nden Geylani Mahallesi’ne dev ...
Denetimi Serbestlik Müdürlüğü personeli şehitlikte temizlik yaptı
YEREL HABERLER Denetimi Serbestlik Müdürlüğü personeli şehitlikte ...
Gaziantepli gazi baklavacıdan şehitler günü etkinliği
YEREL HABERLER Gaziantepli gazi baklavacıdan şehitler günü etkinliği
GAÜN’de Çanakkale Zaferi paneli
YEREL HABERLER GAÜN’de Çanakkale Zaferi paneli
Gençlere özel mobil uygulama: “Genç Gaziantep”
YEREL HABERLER Gençlere özel mobil uygulama: “Genç Gaziantep”
Başkan Fatma Şahin Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansında konuştu ''Temiz bir dünyayı şampiyon yada yeşil şehir olmak için amaçlamıyoruz''
YEREL HABERLER Başkan Fatma Şahin Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil ...
Araban’da Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Araban’da Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü kutlandı
Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti Kur’an-ı Kerim okudurlar, dua ettiler
YEREL HABERLER Şehitkamilli öğrencilerden şehitlik ziyareti Kur’an-ı ...
Kaymakam Bağlı’dan Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru’ya ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Bağlı’dan Kaymakam Sevgili ve Başkan ...
TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Gaziantep'te toplandı Türkiye iki ayda 1 milyar 813 milyon dolarlık hububat bakliyat ihraç etti
YEREL HABERLER TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Gaziantep'te ...
GAİB Başkanı Kileci’den Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci’den Çanakkale Zaferi mesajı
Psikolojinin kalbi HKÜ’de attı
YEREL HABERLER Psikolojinin kalbi HKÜ’de attı
İşitme sorununa ANKA’da çözüm buldu
YEREL HABERLER İşitme sorununa ANKA’da çözüm buldu
Başkan Kılıç’tan Çanakkale mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan Çanakkale mesajı
Suriye’nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor Suriye’de 4 bin 500 konut projesi için protokol imzalandı 25 bin Suriyeli gelecek kışı konutlarında geçirecek
YEREL HABERLER Suriye’nin kuzeyinde dev konut projesi start ...
GAÜN’de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi
YEREL HABERLER GAÜN’de İstiklal Marşı'nın kabulü paneli düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.