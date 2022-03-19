Gaziantep'te suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, organize suç örgütü kurup, yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç örgütü kurarak yağma ve tefecilik yapan şebekeyi takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takiple kimliklerini belirlediği şüphelilerin bulunduğu 19 adrese, geçen çarşamba günü, eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda yapılan aramalarda silah, çek ve senetler ele geçirildi, 16 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorgulamalarının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 11 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yağma', 'tefecilik' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanıp cezaevine gönderildi, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-03-19 10:57:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.