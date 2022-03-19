Kızılay Gaziantep Şubesi 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti Mevcut Başkan Prof. Dr. Yıldırım Görevi Mustafa Bozgeyik’e devretti Yeni Başkan Bozgeyikten Gaziantep’e Kızılay ilk yardım merkezi müjdesi

Kızılay Gaziantep Şubesi 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Kongrede mevcut başkan Prof. Dr. Nihat Yıldırım görevi Mustafa Bozgeyik’e devretti.

Gaziantep Ticaret Odası Oditoryum Salonunda gerçekleşen olağan kongre toplantısında Mustafa Bozgeyik tek listeden girerek yeni başkan seçildi.

Eski Başkan Prof. Dr. Nihat Yıldırım kongrede yaptığı konuşmada, Taze kanların bu bayrağı alarak daha ileriye götüreceğini belirterek, ''Bizden bu bayrağı devralan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum'' dedi.

Türk Kızılay’ı Genel Merkezi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın, Genel Başkanın selamlarını ileterek, eski başkanın görevini bırakarak yeni başkanın gönüllülük esasında görevi devralması sisteminin çok güzel olduğunu söyledi.

“Çok ciddi bir sorumluluk aldık”

Üzerlerine çok ciddi bir sorumluluk aldıklarını söyleyen Kongrede seçime tek listeden girerek yeni başkan seçilen Mustafa Bozgeyik, “Hepimiz çok ciddi bir sorumluluk aldık. Nihat hocamdan devraldığım bu bayrağı bu şehrin layık olduğu şekliyle en üst noktaya taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

“Gaziantep’e Kızılay ilk yardım merkezi müjdesi”

Yeni başkan seçilen Mustafa Bozgeyik Kızılay ilk yardım merkezini kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını ifade ederek, “Gaziantep’e bizim bu dönemde en çok arzu ettiğimiz işlerden bir tanesi Kızılay’ın Gaziantep’te bir ilk yardım merkezinin olmadığını tespit ettik. Bu konuda yapacağımız ilk faaliyetlerden bir tanesi bu olacak. Kızılay’ımıza ilk yardım faaliyetlerinin öğretilebildiği, bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendireceği bir ilk yardım merkezini Gaziantep’imize kazandırmak istiyoruz. Bunun dışında Şube merkezimizin de hızlıca kendi alanında müstakil iş yapabilecek 7/24 hizmet edebilecek bir kapasiteye ulaşması için gayret göstereceğiz. 3 yıllık bir dönem için emaneti devraldık planlarımızı yapacağız” diye konuştu.

Yeni Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik aday listesi ise şunlar:

Mustafa Bozgeyik Şube Başkanı, Halil Uğur Yönetim Kurulu Üyesi, Yahya Serkan Emre Yönetim Kurulu Üyesi, Zefer Sericik Yönetim Kurulu Üyesi, Halaf Hakan Bozgeyik Yönetim Kurulu Üyesi,Fatih Mehmet Yücesoy Yönetim Kurulu Üyesi, Emine Yağmur Yönetim Kurulu Üyesi, Ahmet Cihan Bozdoğan Yönetim Kurulu Üyesi, Veysel Akbağ Yönetim Kurulu Üyesi.

Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri: Mehmet Karayılan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Ömer Faruk Can Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Çağlayan Erdal Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Zemzem Çetin Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Fatih Tanrıöver Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Veysel Karakuş Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Mustafa Tahir Özkara Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Ufuk İyikülah Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Mehmet Burak Gül Yönetim Kurulu Yedek Üyesi.

Şube Denetçisi Asıl ve Yedekler: Eşref Savaş Şube Denetçisi Asil Üye, İbrahim Arslan Şube Denetçisi Yedek Üye.

Genel Merkez Genel Kurul Asıl ve Yedek Delegeleri: Halil Uğur Asıl Delege, Yahya Serkan Emre Asıl Delege, Zafer Sericik Asıl Delege, Emine Yağmur Yedek Delege, Halaf Hakan Bozgeyik Yedek Delege, Ömer Faruk Can Yedek Delege.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.