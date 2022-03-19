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Fadıloğlu: “Hayatımızın en kıymetli hazineleridirler” Fadıloğlu’ndan 18-24 Mart yaşlılara saygı haftası mesajı

İHA

Fadıloğlu: “Hayatımızın en kıymetli hazineleridirler” Fadıloğlu’ndan 18-24 Mart yaşlılara saygı haftası mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, onların sadece bu hafta değil, her zaman baş tacımız, tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” ifadesine yer verdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Yaşlılarımız, bir toplumun hafızasını ve bilgi birikimini yansıtmaları yönüyle toplum ve aile hayatımızın en kıymetli hazineleridirler. Kültür ve medeniyet değerlerimizi dünden bugüne taşıyan yaşlılarımız, deneyimleriyle gençlere yol gösteren, toplumu zenginleştiren ulu çınarlarımızdır. Yaşlılarımıza kol kanat germek hem aldığımız terbiyenin hem de sosyal dayanışmanın beraberinde getirdiği bir ihtiyaçtır. Kültürel değerlerin yanı sıra din, ahlak ve vicdan gibi manevi değerleri bizlere aktaran ve tecrübeleriyle hayatımıza yön veren yaşlılarımız, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın topluma faydalı, ahlaklı, vicdanlı ve iyi yetişmiş bireyler olmasında en büyük etkendir. Yaşlılarına gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları sevgi ve saygıyı kendilerinden esirgeyen bir toplumun güven ve huzur içinde olması mümkün değildir.
Yaşlılık dönemi herkes tarafından saygı ve itibar görmenin arzu edildiği, minnet ve şükran duygularının en üst seviyede beklendiği hassas bir evredir. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak, ömrünün büyük bir kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş bu insanlara, şükran ifadesi olacaktır. Millet olarak ne mutlu bize ki yaşlılarımızı yük olarak görmeyen, tam aksine onlara ihtimamla ve sevgiyle yaklaşmamızı sağlayan bir kültüre sahibiz. Yeni kuşakların da yaşlıların kıymetini bilen, sevgi ve saygıda kusur etmeyen bireyler olması, aile bağlarımızın korunmasına ve geleneklerimizin yaşatılmasına büyük katkılar sağlayacağından hareketle kendi çocuklarımızı bu anlamda en doğru biçimde yetiştirmeliyiz. Tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, onların sadece bu hafta değil, her zaman baş tacımız olduğunu ifade ederek, tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.”

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