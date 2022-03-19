Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)Galatasaray kafilesi yarın oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü maçı için Gaziantep'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın oynanacak olan Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e gelen Galatasaray kafilesini havalimanında çok sayıda sarı kırmızılı taraftar karşıladı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent´e çiçek hediye etti. Taraftarlar ayrıca tezahüratta bulunduğu sarı kırmızı futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Galatasaray ekibinin havaalanına inmesi

Taraftarların takımı karşılaması

Teknik direktörün taraftarlarla fotoğraf çektirmesi

Taraftarların tezahüratları

Futbolcuların konaklamak üzere otele çıkışı

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-03-19 17:10:24



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