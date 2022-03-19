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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybedip yön levhasına çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi GATEM Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nizip istikametinden Gaziantep şehir merkezi istikametine seyreden Adem E. (29) idaresindeki 27 AAD 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yolu ikiye ayıran yön levhasına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede, çarpmanın etkisiyle iki büklüm olarak tamamen hurdaya dönen araç içerisinde bulunan sürücü Adem E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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