Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı Gaziantep’te şarampole uçan araç bir kişiye mezar oldu Taklalar atan otomobil hurdaya döndü

Gaziantep’te virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole uçtu. Yol kenarındaki su birikintisinin içine düşerek hurdaya dönen araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Gaziantep Osmaniye Karayolu’nun 40’ncı kilometresinde Yamaçoba Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre şoför Halil Toycu kontrolündeki 27P6202 plakalı Ford marka otomobil, Nurdağı istikametine seyir halindeyken girdiği virajı alamadı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole uçtu. Şarampole uçan araç ters bir şekilde yol kenarındaki su birikintisinin içine düştü. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şoför Halil Toycu, Mehmet Kaya, Ökkeş Kaya, Şehriban Kaya ile Medine Toycu yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Olay yerinde hayatını kaybetti

Yaralılar Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılırken, jandarma ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için karayolunda önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Medine Toycu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar sürücü Halil Toycu, Mehmet Kaya, Ökkeş Kaya ve Şehriban Kaya ise ekiplerin müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Feci kazada yaşamını yitiren Medine Toycu’nun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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