Şahinbey Ampute ikinci yarıya farklı başladı Şahinbey Ampute: 5- Eyübiye Belediye Ampute: 0

Türkiye Ampute Ligi'nin ikinci yarısında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Engelli Ampute Kulübü Takımını 50 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin ilk yarısında 40 mağlup ettiği Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Engelli Ampute Kulübü'nü deplasmanda 50 mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Mavi Beyazlı ekip karşılaşmanın ilk yarısını 20 önde tamamlarken, ikinci yarıda bulduğu 3 golle güçlü rakibini deplasmanda 50 gibi net bir skorla mağlup etmesini bildi.

''Takımımızı tebrik ediyorum''

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Öncelikle ikinci yarının Ampute Süper Lig’in tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak ligin ilk yarısından daha iyi oyun ve skorlar elde ederek sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Ligin ikinci yarısına Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Engelli Ampute Kulübü ile oynadığımız maç ile başladık. Deplasmanda oynadığımız karşılaşmayı 50 gibi net bir skorla kazandık. Her iki takımı da sahada da ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyor oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Aldığımız bu galibiyeti de Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na armağan ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.