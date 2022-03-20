Gaziantep FK - Galatasaray: 3-1

Hasan KIRMIZITAŞ Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA)
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Özel, Yusuf Bozdoğan
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Tosça, Caulker, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz (Dk. 89 Massaoudi), Sagal, Maxim, Figueiredo (Dk. 90 Mirza Cihan), Muhammet Demir (Dk. 83 Furkan Soyalp)
GALATASARAY: Muslera Semih Kaya, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 77 Barış Alper Yılmaz), Morutan (Dk. 68 Babel), Kerem Aktürkoğlu, Gomis
GOLLER: Dk. 45+4 Djilobodji, Dk. 71 (P) Maxim, Dk. 81 Figueiredo (Gaziantep FK), Dk. 34 Gomis (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Morutan, Gomis, Emre Kılınç (Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30´uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray´ı 3-1 mağlup etti.
2´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Muhammet Demir ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Muhammet´in vuruşu kaleci Muslera´da kaldı.
18´inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Semih Kaya´nın ceza alanı içerisine gönderdiği ortaya müsait pozisyondaki Gomis´in kontrol ederek vuruşu auta çıktı.
23´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim´in ara pasında topla buluşan Kitsiou kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kitsiou´nun vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.
34´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktüroğlu, rakibinden sıyrılıp topu Morutan´a görderdi. Morutan´ın ceza alanı içinden kaleye şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında müsait pozisyondaki Gomis topu ağlara gönderdi: 0-1.
44´üncü dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında Berkan topu sürükleyerek ceza sahası çizgisine kadar geldi. Berkan´ın vuruşunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.
45+4´üncü dakikada Gaziantep FK serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim´in ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Djilobodji´nin bekletmeden vuruşu ağlara gitti: 1-1.
50´inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim´in ceza alanına yerden pasında Figueiredo´nun vuruşu az farkla auta çıktı.
64´üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, Gomis ile oynadı. Gomis´in pasında topla buluşan Emre Kılınç´ın ceza sahası içerisinden şutunu kaleci Günay kornere çeldi.
69´uncu dakikada ceza alanı içerisinde Berkan´ın Figueiredo´ya müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
71´inci dakikada topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
74´üncü dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında topu taşıyan Kerem Aktürkoğlu Gomis ile oynadı. Müsait pozisyondaki Gomis´in vuruşunda topu kaleci Günay çıkardı.
81´inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim rakibinden sıyrılıp Figueiredo´ya pas verdi. Topu göğsü ile kontrol eden Figueiredo´nun şutu ağlara gitti: 3-1
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Kadir GÜNEŞ
2022-03-20 18:16:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.