Gaziantep FK - Galatasaray: 3-1

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Hasan KIRMIZITAŞ Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Özel, Yusuf Bozdoğan

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Tosça, Caulker, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz (Dk. 89 Massaoudi), Sagal, Maxim, Figueiredo (Dk. 90 Mirza Cihan), Muhammet Demir (Dk. 83 Furkan Soyalp)

GALATASARAY: Muslera Semih Kaya, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 77 Barış Alper Yılmaz), Morutan (Dk. 68 Babel), Kerem Aktürkoğlu, Gomis

GOLLER: Dk. 45+4 Djilobodji, Dk. 71 (P) Maxim, Dk. 81 Figueiredo (Gaziantep FK), Dk. 34 Gomis (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Morutan, Gomis, Emre Kılınç (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30´uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray´ı 3-1 mağlup etti.

2´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Muhammet Demir ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Muhammet´in vuruşu kaleci Muslera´da kaldı.

18´inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Semih Kaya´nın ceza alanı içerisine gönderdiği ortaya müsait pozisyondaki Gomis´in kontrol ederek vuruşu auta çıktı.

23´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim´in ara pasında topla buluşan Kitsiou kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kitsiou´nun vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.

34´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktüroğlu, rakibinden sıyrılıp topu Morutan´a görderdi. Morutan´ın ceza alanı içinden kaleye şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında müsait pozisyondaki Gomis topu ağlara gönderdi: 0-1.

44´üncü dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında Berkan topu sürükleyerek ceza sahası çizgisine kadar geldi. Berkan´ın vuruşunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.

45+4´üncü dakikada Gaziantep FK serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim´in ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Djilobodji´nin bekletmeden vuruşu ağlara gitti: 1-1.

50´inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim´in ceza alanına yerden pasında Figueiredo´nun vuruşu az farkla auta çıktı.

64´üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, Gomis ile oynadı. Gomis´in pasında topla buluşan Emre Kılınç´ın ceza sahası içerisinden şutunu kaleci Günay kornere çeldi.

69´uncu dakikada ceza alanı içerisinde Berkan´ın Figueiredo´ya müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

71´inci dakikada topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

74´üncü dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında topu taşıyan Kerem Aktürkoğlu Gomis ile oynadı. Müsait pozisyondaki Gomis´in vuruşunda topu kaleci Günay çıkardı.

81´inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim rakibinden sıyrılıp Figueiredo´ya pas verdi. Topu göğsü ile kontrol eden Figueiredo´nun şutu ağlara gitti: 3-1

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Kadir GÜNEŞ

2022-03-20 18:16:11



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