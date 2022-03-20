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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından


Hasan KIRMIZITAŞ Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 30´uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray´ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hak ettikleri 3 puan aldıklarını söyledi. Oyuncularını kutlayan Erol Bulut, "Zorlu maç ve rakip Galatasaray. Oyuna istediğimiz gibi başladık ama maalesef rakip yine yakaladığı ilk pozisyonda golü buldu. Geriye düştük ama disiplin ve tempomuzdan düşmedik. İkinci yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Geçmiş maçlarda bu sorunu yaşıyorduk ama bu hafta bulduğumuz pozisyonların 3´ünü gole dönüştürdük. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık ve oyuncularımı kutluyorum" dedi.
TORRENT: KONTROLÜMÜZ ALTINDAKİ MAÇTA DURAN TOPTAN 2 GOL YEDİK
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son süreçte çok fazla maç yaptıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, maça iyi başlayıp gol bulmalarına rağmen duran toptan yedikleri 2 gol ile maçı kaybettiklerini söyledi. Eksik oyuncularla deplasmana geldiklerini anlatan Torrent, "Maça iyi başlamadık ama 20´nci dakikadan sonra kendimize geldik. Bizim kontrolümüz altındaki maçta duran toptan iki gol yedik ve böyle olunca oyun elinizden kaçıyor. Gomis ile 2-2 yapma olasılığı vardı ama kaçırdık. Sonrasında maç elimizden kaçtı. Rakibimizin kontraları kullanacağını biliyorduk ve hazırlıklıydık ama olmadı. Hatlar arasında topla buluşma gibi şanslarımız oldu. Topa daha fazla sahip olduk ama bitirme konusunda hatalarımız, eksiklerimiz oldu. Hem bizim hem de rakibimizin fırsatları oldu. Farklı stillere sahip dengeli bir maç oldu. Biz boşlukları bulmaya çalışıyorduk onlar kontrada patlayıcı yol izliyordu. Olup biteni değişme şansımız yok. 8 maçı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Son 20 gün içinde sürekli maç ve antrenmanlarımız oldu, yolculuklarımız oldu. Şimdi 4 gün ara vereceğiz. Tahminim o 4 günde mental ve fizik olarak iyileşmiş ve güçlü olarak döneceğiz" diye konuştu.
"TÜRKİYE LİGİ, EN ÇOK PENALTI VERİLEN LİG"
Türkiye´nin dünyada en çok penaltı kararı verilen liglerden olduğunu belirterek, bu durumu eleştiren Torrent, şöyle dedi:
"Türkiye Ligi, en çok penaltı verilen lig. Temas olunca penaltı verilecek endişesi var. Basketbol oyunu değil, futbol bu. İlk yarının son dakikalarında duran toptan gol yedik. İkinci yarıda penaltı oldu ve biz de kaygılıyız. İstanbul ile dış sahada oynayan Galatasaray aynı değil. Şu anda kalan 8 maç için bunu düzeltmemiz lazım. Bu sezonu da ligde en iyi noktada bitirmemiz lazım. Hala yapmamız gereken çok iş var. Galatasaray, Beşiktaş´a ve Barcelona´ya karşı bu kadar yüksek oyun oynayabiliyorsa diğer rakiplerine karşı da aynısını yapmalı."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Domenec Torrent´in açıklamaları
Erol Bulut´un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA
2022-03-20 18:59:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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