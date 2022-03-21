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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 tutuklama

DHA

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 tutuklama


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 351 şüpheliden 27'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesine yönelik kentte operasyonlar düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda; 460 gram metamfetamin, 349 gram bonzai, 200 gram esrar, 94 gram eroin, 108 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirilirken, 351 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-03-21 10:58:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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