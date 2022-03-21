Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 351 şüpheliden 27'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesine yönelik kentte operasyonlar düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda; 460 gram metamfetamin, 349 gram bonzai, 200 gram esrar, 94 gram eroin, 108 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirilirken, 351 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-03-21 10:58:31



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