Ses cihazının içinden uyuşturucu çıktı Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün 1319 Mart tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 27 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda bilgisayar ve ses cihazlarına gizlenmiş uyuşturucuların bulunma anı kameralara yansıdı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına devam eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 13 19 Mart tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucu 460 gram metamfetamin, 347 gram bonzai, 200 gram esrar, 108 adet uyuşturucu hap, 94 gram eroin, 4 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 351 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, ikametlerde yaptıkları aramalarda uyuşturucuların gizlendiği yerleri tek tek tespit etti. Bilgisayar ve ses cihazı içerisine gizlenmiş uyuşturucular dikkat çekti. Uyuşturucuların bulunma anı kameralara yansıdı.

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