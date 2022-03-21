Altın hırsızı jandarmadan kaçamadı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesinde bir evden 13 bin TL değerinde televizyon, 9 adet tam altın ve 1 adet yarım altın çalan hırsız yakalandı.
Jandarma ekipleri, adli makamların koordinesinde takip ve çalışmalar sonucunda hırsızlığı yapan 1 şahıs yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, şahsın evinde yapılan aramada hırsızlık malzemesi olduğu tespit edilen, 3 adet televizyon, 3 adet matkap, 3 adet batarya, 1 adet el kaynağı, 1 adet pasta cila, 1 adet kaynak makinasına, 1 adet amfi ses sistemi ile 600 TL para ele geçirildi.
Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.