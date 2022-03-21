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Doku kumaş tasarım yarışması için start verdi Doku Kumaş Tasarımcıları 900 TL'lik ödül için yarışacak Dereceye girenler para ödülün yanı sıra yurt dışında eğitim hakkı ve yurt dışı tekstil ve moda fuarını ziyaret etme fırsatı da bulacak

İHA

Doku kumaş tasarım yarışması için start verdi Doku Kumaş Tasarımcıları 900 TL'lik ödül için yarışacak Dereceye girenler para ödülün yanı sıra yurt dışında eğitim hakkı ve yurt dışı tekstil ve moda fuarını ziyaret etme fırsatı da bulacak

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın 2022 takvimi belli oldu.
Tekstile ve tasarıma gönül veren, ayrıca inovatif buluşlar gerçekleştirmek isteyen herkese açık olan yarışmaya katılmak isteyenler https://dokusundasanatvar.org/ adresi üzerinden 11 Mayıs tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Dokuma, örme ve baskı kategorilerinin her birinde dereceye giren 10 finalistin projeleri hayata geçirilecek, kategorilerde ilk üçe giren finalistler ise toplamda 900 bin TL değerinde büyük bir para ödülünün sahibi olacak. Yanı sıra, kategori birincileri yurt dışında eğitim hakkı ve her kategoride ilk 5’e giren yarışmacılar yurt dışı tekstil ve moda fuarını ziyaret ödülü kazanacak.
GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye'nin tekstil üretiminde önemli bir role sahip olduğunu, toplam tekstil ihracatının yüzde 23’ünü tek başına bu bölgeden karşılandığını kaydetti. Özellikle Gaziantep kumaşlarının dünyadaki katma değerini ve tercih edilebilirliğini artırmak için genç fikirlerle şekillenen yarışmalara büyük görev düştüğünü dile getiren Ahmet Fikret Kileci, katma değerli ihracat hareketinde önemli bir yere sahip olan Doku Kumaş Tasarım Yarışması’na herkesi katılmaya davet etti. Dünyanın sayılı tekstil üreticilerinden biri olan Türkiye, kalite ve üretim standartlarını biraz daha yükseltmek için genç girişimci ve tasarımcıların peşine düştü. Bu amaçla birçok yarışma düzenlenirken en dikkat çekici olanlarından biri de Türkiye’nin tekstil başkentlerinden biri olarak nitelendirilen Gaziantep’te düzenleniyor. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın ikincisi için başvuru takvimi açıklandı. Yerli üretim, yerli fikir ve yerli yetenek dayanışması sergileyecek yarışmaya ilişkin ayrıntılar https://dokusundasanatvar.org/ üzerinden duyuruldu.
2021 yılında 10 milyar doları aşan Türkiye toplam tekstil ihracatının yüzde 22,7’sini tek başına karşılayan, kumaş ve iplikleri bugün dünyanın 156 ülkesine kullanılan Gaziantep’in ev sahipliği yaptığı Doku Kumaş Tasarım Yarışması için başvurular 11 Mayıs’a kadar açık olacak. Doku, örme ve baskı olmak üzere üç kategoride düzenlenecek olan yarışmanın final tarihi ise 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.
Yenilikçi ve özgün kumaş tasarımları hayat bulacak
Yarışma hakkında bilgi veren Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Türkiye’nin ve Gaziantep’in tekstil konusundaki deneyimini daha görünür kılmak, potansiyelini tam manasıyla ortaya çıkarmak ve uygulamak için tasarladığımız Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz. Yarışma ile Türkiye kumaş ihracatına ivme kazandıracak tasarımlar yapma potansiyeline sahip yetenekleri keşfedeceğiz. Kendine özgü bir tasarımı olan herkes, kendi markasını yaratmamış olmak kaydıyla yarışmamıza katılabiliyor. Yarışma sonucunda finale kalanlara sadece yüksek miktarlarda para ödülü değil, kendilerini geliştirebilecekleri eğitim ödülleri ve yurtdışı fuar ziyareti imkanı da sunacağız. Yarışmaya katılan, değerlendirilmeye alınan herkes, kariyer yolculuklarının henüz başlangıcındayken paha biçilmez bir altın anahtar elde edecek” dedi.
Başvurular 11 Mayıs’a kadar sürecek
Ahmet Fikret Kileci, yarışmanın kapsamı, hedefleri ve işleyişi hakkında bilgiler vererek, “Bu yıl dokuma, örme ve baskı olarak 3 farklı kategoride düzenleyeceğimiz yarışmamızın başvuru süreci başladı. 11 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirilecek başvurular, alanında uzman moda tasarımcıları, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jürimiz tarafından değerlendirmeye alınacak. Her kategorideki birinciler 150 bin TL, ikinciler 100 bin TL ve üçüncüler 50 bin TL para ödülü kazanacak, böylelikle toplamda 900 bin TL para ödülü vermiş olacağız. Tüm kategorilerin birincileri Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde 2 yıl süreyle uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olacak. Ayrıca her kategoride ilk 5’e giren yarışmacılar yurtdışındaki bir tekstil ve moda fuarını ziyaret etme şansı elde edecek” ifadelerini kullandı.
2022 için hedef büyük
Ahmet Fikret Kileci, 2021 yılındaki yarışmanın koçluğunu ünlü Moda Tasarımcısı Dilek Hanif’in üstlendiğini, finale kalan 10 projenin kumaşlarından son derece dikkat çekici bir modeller oluşturulduğunu ve yankısının sınırları aştığını hatırlattı. Elde ettikleri bu başarının doğru yolda olduklarını gösterdiğini de sözlerine ekleyen Ahmet Fikret Kileci, “Gençlerimiz tarafından geliştirilen kumaşlardan Dilek Hanif son derece dikkat çekici bir model oluşturdu ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde muhteşem bir gece ile finali yapıldı. Bu yıl planlama ve hazırlıklar geçen yılın da ötesine çıkacak. Türkiye tekstil sektörü bunu fazlasıyla hak ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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