Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları yüzme yarışması SANKO Okulları öğrencileri yüzmede üç madalya kazandı

SANKO Okulları yüzücüleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları Yüzme Yarışması”nda iki birincilik ve bir üçüncülük derecesi elde etti.

Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada SANKO Okulları öğrencilerinden Ali Emre Simitçi ve Beril Tanrıtanır birinci, Defne Su Demirbakan üçüncü olarak madalya ve para ödülü kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin 1. Gazi Oyunları Yüzme Yarışmasında kazandıkları derece ile gurur duyduğunu belirterek öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.

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