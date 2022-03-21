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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan davulcuları kura ile belirlenecek

İHA

Ramazan davulcuları kura ile belirlenecek

Gaziantep'te eğitim alacak davulcular arasında gerçekleştirilecek kura çekimi ile bu yılki Ramazan ayında görev yapacak kişiler belirlenecek.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan ayında davulcular arasında yaşanan ihtilaflar ve ortaya çıkan huzursuzlukların önlenmesi amacıyla davulcuların ve görev yapacakları mahallelerin kura ile belirleneceği duyuruldu. Ramazan ayında yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi amacıyla bir dizi kararların alındığı belirtilen açıklamada, ''Ramazan ayı, tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biridir. Ramazan davulcularının belirlenmesinde kimi zaman mahallelerde ihtilaflara düşüldüğü, bu hususta zaman zaman huzursuzluklar olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumda, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek, sürecin şeffaf, katılımcı ve hakkaniyetli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla taraflarla bir araya gelinmiş ve bir takım hususların uygulanmasına karar verilmiştir'' denildi.

Aranan şartlar
Ramazan ayında görev yapacak olan davulcularda aranan şartların da belirtildiği açıklamada, "Öncelikle Ramazan ayında davulcu olarak görev yapmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca son 6 ayda Gaziantep il sınırlarında ikamet etme, sadece bir ilçenin Halk Eğitim Merkezine başvurma ve yine üye oldukları derneklerden alacakları, önceden davulculuk mesleğini icra ettiğine dair yazılı belge şartı ile eğitim almak istediklerine dair dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. İlgili dernekler hiçbir şekilde başvuru sahibinden verecekleri herhangi bir evrak karşılığında ücret talep edemeyeceklerdir. Halk Eğitim Merkezleri; Büyükşehir, İlçe Belediyeleri ile koordineli olarak eğitim başvurusunda bulunan katılımcı sayısını göz önünde bulundurarak uygun bir eğitim salonunda usta öğretici görevlendirmek suretiyle eğitim çalışmalarını organize edecektir. Kursiyerlerin, geçerli mazeretleri hariç eğitim programının tamamına katılmaları ve devamsızlık göstermemeleri esastır. Eğitim kursunun tamamına katılanlara kurs katılım belgesi tanzim edilecektir'' ifadeleri yer aldı.

İhtiyaç sayısını muhtarlar tespit edecek
Mahallelerde görev yapacak davulcu sayılarının muhtarlar tarafından tespit edileceği kaydedilen açıklamada, ''Her ilçede mahalle muhtarları mahallelerinde geçmiş yıllardaki uygulamalar, nüfus ve yerleşim durumu göz önünde bulundurularak, Ramazan Ayı’nda davulcu olarak görev yapacak ihtiyaç duyulan davulcu sayısını Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürlüklerine bildireceklerdir'' ifadelerine yer verildi.

Noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek
Davulcu sayısının ihtiyaç duyulan sayıdan fazla olması halinde ise noter huzurunda kura çekileceği belirtilen açıklamada, ''Her ilçede eğitimi tamamlayarak katılım belgesi alan davulcu sayısının mahallelerde ihtiyaç duyulan davulcu sayısından fazla olması halinde, davulcu adayları noter kurasına tabi tutulacak. Çekiliş sıralamasına göre bu yıl mahallelerdeki ihtiyaç sayısı kadar görevlendirme yapılacak. Sonrakiler ise gelecek yılda görevlendirilecektir. Kurada belirlenen bu yıl görev verilecek davulcu adayları yapılacak ikinci kura ile aynı ilçedeki görev yapacakları mahalleleri belirleyeceklerdir'' denildi.

Yaka kartı taşıyacaklar
Görev yapacak davulcular için muhtarlıklar tarafından yaka kartı düzenleneceği de vurgulanan açıklamada, davulcuların bölge ya da görev değişimine izin verilmeyeceği de kaydedildi. Açıklamada, ''Bu yıl görev alacak davulcuların isim listesi ilgisine göre emniyet ve jandarma birimleri ile muhtarlıklara yazılı olarak bildirilecektir. Muhtarlıklar tarafından mahalle Ramazan Davulcu listesinde bulunan kişilerin adlarına fotoğraflı, imzalı ve resmi mühürlü geçici görev belgesi yaka kartı düzenlenecek, yapılacak denetimlerde bu yaka kartları ibraz edilecektir ve davulcu tarafından sürekli yanında bulundurulacaktır. Yaka kartı taşıyan, mahalle listesinde olan davulcular sadece o mahallede geçici olarak görev yapacaklar, kendi aralarında hiçbir suretle becayiş ve benzeri görev değişimi yapamayacaklardır. Herhangi bir suretle görevde boşalma ya da yeni ihtiyaçların olması halinde kura listesi sıralaması dikkate alınacaktır. Bu işlemler sürecinde halk eğitim merkezleri, muhtarlıklar, ilgili dernekler Ramazan davulcularından her ne ad altında olursa olsun hiçbir şekilde ücret talep etmeyeceklerdir. Aksi fiilin işlenmesi halinde ilgililer hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

Bahşiş için ısrarcı olamayacaklar
Ramazan davulcularının görev yapacakları saatler de duyurulurken açıklamada, davulcuların bahşiş için ısrarcı olamayacağı belirtildi. Açıklamada, ''Ramazan Davulcuları Ramazan Ayı’nın ortasında ve sonunda olmak üzere geleneklere ve usule uygun bir şekilde, gönüllülük esasına dayalı olarak, ısrarcı olmadan, rahatsız edici davranışlardan uzak durarak nezaketli bir şekilde bahşiş talebinde bulunabilecekler, belirlenen zamanın dışında yapmaları ve rahatsız edici davranışlarda bulunmaları halinde faaliyetlerine son verilecek, haklarında idari yaptırım uygulanacaktır. Ramazan Davulcuları Ramazan Ayı süresince Gaziantep İli için o ilçenin imsak saati dikkate alınarak her gün imsak saatinden 1,5 saat önce vatandaşı sahur için uyandırmaya başlayacak ve imsak bitimine yarım saat kala faaliyetlerini bitireceklerdir. Belirtilen tedbirlerinin planlanmasında, uygulanmasında ve takip edilmesinde, alınan kararlara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak olup, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır'' ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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