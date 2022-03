Gaziantep'te down sendromlu çocuklar unutulmadı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi ile Down Sendromlu Çocuklar için bir araya geldi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle gerçek sevginin kromozom saymadığını göstermek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla 15 down sendromlu çocuğun kardiyoloji ve göz muayenelerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzm. Dr. Erhan Yazıcı tarafından 15 çocuğun Elekrokardiyografileri ve Ekokardiyografileri yapıldı. Uzm. Dr. Yazıcı tek tek sonuçları değerlendirerek, kalp ameliyatı geçirmiş olan çocukların ebeveynlerini bilgilendirerek, çocukların düzenli olarak kontrol ettirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bununla birlikte, hastane yönetimi Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanlarının yanı sıra down sendromlu çocuklar ile birlikte ailelerine öğle yemeği de organize etti. 34 kişinin yer aldığı öğle yemeğinde hazır bulunan Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel, çocuklara hediye takdiminde bulunarak, ailelere çocuklarının kardiyoloji ve göz muayenelerinin düzenli yapılması gerektiği hakkında hatırlatmalarda bulundu. Doç. Dr. Gönel, sosyal sorumluluk projelerinde Medical Park Gaziantep olarak toplumda gerekli olan sorumlulukların detaylı biçimde yerine getirileceğini ve bu tür projelerin artarak devam edeceğini kaydetti. Engelsiz melekler daha sonra ise Göz Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin tarafından detaylı olarak göz muayaneleri yapılan miniklerden gözlüğe ihtiyaç olanlara ise gözlük reçetesi verildi. Muayeneleri sona eren minik misafirlere ve ailelerine hastanenin Medicafe isimli kafeteryasında aperatiflerle birlikte çay ve meşrubat ikramında bulunuldu.

