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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vergide beyanında kabul masası kolaylığı

İHA

Vergide beyanında kabul masası kolaylığı

Gaziantep'te mükelleflerin vergi beyanını kolaylaştırmak amacıyla Sanko Alışveriş merkezinde kurulan beyan masaları hizmet veriyor.
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından mükelleflerin 2021 yılına ait gayri menkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratları ile ilgili beyanlarını teslim etmelerine yardımcı olunması amacıyla SANKO Alış Veriş Merkezi'nde kurulan beyanname kabul masaları ilgi görüyor. 1 Mart 2022 tarihinde kurulan beyan masaları, ay sonuna kadar her gün saat 11.00 ila 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Ayrıca Gaziantep Vergi Dairesi tarafından yapılan açıklamada, isteyen mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükellef odaklı hizmet anlayışı kapsamında vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması amacıyla “Hazır Beyan Sistemi” ile internet ortamında beyanname verebildiği hatırlatıldı.
Yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek olan mükellefler için her bir gelir unsuru için www.gib.gov.tr adresinde rehber ve broşürlerin yer aldığı da belirtilen açıklamada, gelir vergisi beyannamelerinin www.gib.gov.trveya https://hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden edevlet şifresi ve hazır beyan sistemi aracılığıyla 7 gün 24 saat kolaylıkla verilebileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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