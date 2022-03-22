SANKO Okulları basketbol takımı il ikincisi oldu

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Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Küçük Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakalarında SANKO Okulları Küçük Kızlar Basketbol Takımı il ikincisi oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakada Deniz Kızılateş, Öykü Melek Özefe, Siminnaz Camcıoğlu, Zehra Altunkaya, Elif Suna Tatlı, Özge Köybaşı, Zeynep Sena Çelik, Yaprak Ece Tunçel, Yağmur Diken ve Elizan Özgenç’ten oluşan Küçük Kızlar Takımı ikincilik kupasını kucakladı.

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