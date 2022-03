Polikistik Over Sendromu kadınlarda kısırlığa sebep olabilir

Özel Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız polikistik over sendromunun nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız, “Polikistik Over Sendromu (PKOS) geç adet olma, aşırı adet kanaması, yumurtlamanın olmaması, vücutta kıllanmada artış, akne, erkek tipi saç kaybı, yumurtalıklarda çok sayıda küçük kistler ile kendini belli eden bir hastalıktır. Üreme çağındaki kadınların yüzde 4 ila yüzde 12’sini etkileyen hormonal bir bozukluktur” dedi.

Op. Dr. Sarı Yıldız, ''Polikistik over sendromunun altta yatan sebebinin net olarak bilinmiyor ancak Polikistik over sendromu olan kadınların kardeşleri ve annelerinde hastalığın topluma göre daha fazla görüldüğünü tespit edilmiştir. PKOS’lu kadınlarda görülen anovulasyon, yani yumurtlama olmayışının sebebi LH hormonunun FSH hormonu ile kıyaslandığında daha baskın bir şekilde salgılanmasıdır. Klinik olarak etkilenmiş hastaların yüzde 50’sine yakınında kanda ölçülen LH değerleri yüksektir. Benzer olarak hastaların yaklaşık yüzde 60’ında LH/FSH oranın 2:1’in üzerine çıkmıştır’’ şeklinde konuştu.

“Polikistik Over Sendromu birçok hastalığa davetiye çıkarıyor”

PKOS olan kadınlarda, olmayan kadınlara göre daha yüksek oranda insülin direnci tespit edilmiştir. İnsülin direnci, kandaki insülin hormonu seviyesinin artmasına rağmen kan şekerinin düşürülememesi, yani insüline karşı bir yanıtsızlık durumudur. İnsülin direnci, Tip 2 diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması ve kalp hastalıklarında artış ile ilişkilidir. Bu nedenle PKOS yalnızca düzensiz adet ve kıllanma artışına sebep olan basit bir bozukluk değil, uzun dönemde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilen ciddi bir hastalıktır. PKOS olan kadınlarda menstrüel bozukluklar hiç adet olamamaktan, geç adet olma ve hatta kansızlığa sebep olacak kadar aşırı kanamaya kadar değişebilir. Hiç adet olamama ve geç adet olma yumurtlama olmamasına bağlı gelişir. Yumurtlama olmaması sonucu progesteron hormonu salgılanamaz ve sürekli östrojen salgılanmasına bağlı rahim duvarında kalınlaşma ve dengesizlik görülmeye başlar. Kalınlaşan rahim duvarından aşırı kanamalar görülebilir.

“PKOS’lu kadınlarda üç kat artmış endometrium kanseri riski bildirilmiştir”

Dr. Yıldız, Endometrıum kanseri gelişen kadınların az bir kısmının 40 yaşından genç olduğunu çoğunun obez olduğu ve kronik anovulasyona sahip olduğunu ifade etti.

“Polikistik Over Sendromu kadınlarda infertiliteye (kısırlık) sebep olabilir”

Dr. Yıldız, “Bu durumun sebebi çoğunlukla menstrüel sikluslarda yumurtlamanın olmayışıdır. Gebelik olması durumunda PKOS’lu kadınlar PKOS’lu olmayan kadınlar ile kıyaslandığında erken gebelik kaybı açısından daha yüksek riske sahiptir. PKOS’lu kadınlardaki erken gebelik kayıplarının neye bağlı oluştuğu net değildir. Bazı çalışmalarda insülin direncinin gebelik kaybına sebep olduğu öne sürülmüş olsa da bu durum için kullanılan ilaçların gebelik kaybı riskini azalttığına dair yeterli çalışma yoktur. Pkos’lu kadınlarda Gestasyonel Diyabet (Gebelik Şekeri), gebeliğin neden olduğu hipertansiyon, erken doğum gibi perinatal mortalite (bebeğin doğum sürecinde ve doğumdan hemen sonraki süreçte ölmesi) riski 2 ila 3 kat artmıştır” ifadelerini kullandı.

“PKOS’lu kadınlar anksiyete, depresyon gibi çeşitli psikolojik durumlar yaşayabilirler”

Sendromun her bir belirtisi için tedavi seçeneklerinin kadının isteğine ve hormonal bozukluğun şiddetine göre değiştiğinin altını çizen Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra Sarı Yıldız “Gebelik isteyen bir kadının tedavisi ile adet düzensizliği yaşayan, aknelerinden şikayetçi olan bir kadının tedavisi muhakkak ki farklı olacaktır. Bununla birlikte PKOS’lu obez kadınlarda diyet ve egzersiz ile başlayan hayat tarzı değişiklikleri, yaşamın her döneminde tedavinin en önemli parçasıdır. Az miktarda kilo kaybı(vücut ağırlığının yüzde 5’i) ile bile bazı kadınlarda adetler düzenli hale dönüp yumurtlama gerçekleşebiliyor. Cerrahi tedavi seçeneği olarak ise overyan drilling denilen yöntemle yumurtalıklardaki küçük kistlere iğne ile girilip kistlerin boşaltılması işlemi sonrasında Pkos’lu kadınların bir kısmında ovulasyonun düzeldiği de görülmüştür” diye konuştu.

