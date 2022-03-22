İbrahim Sadri şiirleri Gaziantep'te seslendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında İbrahim Sadri ile Müzikli Şiir Dinletisi düzenlendi. Onat Kutlar Tiyatro ve Konferans Salonu’nda Dünya Şiir Günü’ne özel düzenlenen programda İbrahim Sadri, Türk şairleri tarafından yazılan memleket şiirlerini seslendirdi.

İbrahim Sadri programın başında kültürün, mutfağın, dostluğun, türkülerin başkenti Gaziantep’te olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, Gazi şehirlilerle buluşmasında köprü vazifesi gören Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Sohbet havasında geçen etkinlikte Sadri, Sezai Karakoç, Dilaver Cebeci, Necip Fazıl Kısakürek, Abdurrahim Karakoç gibi birçok memleket şairinin şiirini seslendirdi ve kendi şiirlerini okudu. Kayıp Bagajlar Müzik Orkestrası eşliğinde okuduğu şiirlerde izleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Dinletinin özel misafirleri vardı

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü ve 18 24 Mart Yaşlılar Haftası için programa özel davet edilen Glütensiz Bir Başka Kafe ve Mutlu Kafe’nin çalışanları ile Aktif Yaşam Merkezi’nden yararlananlar dinletiye misafir oldu. İbrahim Sadri etkinlikte özel misafirlerini sahneye çağırarak onlarla tanıştı, sohbet etti.

Bir buçuk saat süren etkinliğin sonunda İbrahim Sadri’ye günün anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey tarafından kutnudan yapılmış ay yıldızlı atkı hediye edildi. Ayrıca Glütensiz Bir Başka Kafe ve Mutlu Kafe’nin çalışanları ile Aktif Yaşam Merkezi misafirleri Sadri’ye çiçek ve hediye takdim etti.

''Sanatçımıza teşekkür ediyoruz”

Programın sonunda konuşma yapan Başkan Vekili Erdem Güzelbey, misafirlere geldikleri için teşekkür ederek, “Memleketimizin sesleri olan şairlere, ayrıca bu sesleri güzel okuyarak bizlere, sesiyle, mısraları gönülden yaşatan sanatçımıza teşekkür ediyoruz. 600 yıl önce memleketimizin seslerinden olan Bursa’nın sesi Süleyman Çelebi ile Konya’nın sesi Mevlana Celalettin Rumi ile Ankara’nın sesi Hacı Bayram Veli ile ve birçok şairlerimize, düşünürlerimize Allahtan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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