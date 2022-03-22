Altun’dan su tasarrufu çağrısı

Araban İlçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, 22 Mart Dünya Su Gününde su kaynaklarını koruma çağrısı yaptı. Su kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Hasan Altun, “İklim değişikliğinin görülen olumsuz etkileri suyun değerini daha çok anlamamıza vesile oluyor. Bu yüzden çevreye ve iklime verilmesi gereken önemin farkına varmalıyız. Suyu korumak geleceğimizi teminat altına almaktır. İklim krizinin dünya üzerinde hüküm sürdüğü bir zaman dilimindeyiz ve tatlı su kaynakların kısıtlı olduğu, büyük bölümü kurak iklim coğrafyasında yer alan ülkemizde suyu bilinçli şekilde kullanmalı ve korumalıyız. Kış mevsimlerinde yağışların azlığı nedeniyle kuraklık yaşanması halinde ise ünü ülke sınırlarını aşan onlarca tarım ürünlerinin üretiminde sıkıntı yaşayan üreticilerimiz susuzluk yüzünden ürün rekoltesinde düşüşler yaşıyor. Kuraklık yaşanan yıllarda üreticilerimiz üretim maliyetini dahi karşılayamaz hale geliyor. Yetersiz olan su kaynaklarımızı bilinçli kullanmadığımız hale tarım alanlarında susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

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