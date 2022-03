Antibiyotik alerjisi komalık yaptı, 74 gün sonra iyileşti 2 çocuk annesi, 74 günlük tedaviyle hayata tutundu Yoğun bakımdan alkışlarla uğurlanan kadın: “Ölümden döndüm”

Gaziantep’te alerjisi olduğu halde antibiyotik iğnesi yapılmasından dolayı komalık olan 2 çocuk annesi, yoğun bakımda gördüğü 74 günlük tedaviyle hayata yeniden tutundu. Ölümden dönen Sultan Cengiz, yoğun bakım servisinden alkışlarla taburcu edilirken Doktor Gülden Kocager, “Çok şükür Sultan’ı kalbi durmasına rağmen hayata döndürebildik” dedi.

Olay, 3 Ocak’ta Gaziantep’teki özel bir hastanenin Acil Servis Polikliniğinde yaşandı. İddiaya göre 32 yaşındaki Sultan Cengiz, şiddetli bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavi öncesinde doktorları uyaran Cengiz, antibiyotik ve penisiline alerjisi olduğunu belirtti. Tedavide bu noktaya dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Cengiz’e, antibiyotik içeren iğne yapıldı. İğnenin yapılmasından bir süre sonra fenalaşan Cengiz’in kalbi vücudunda şişlikler meydana gelmesinin ardından durdu. Kalbi 30 dakika boyunca çalışmayan kadının kalbi kalp masajıyla tekrardan çalıştırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cengiz, iyileşmeyince 5 Ocak’ta Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



44. günde tepki verdi

Genel Yoğun Bakım servisine alınan Cengiz, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Gülden Kocager, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Halim Bayram ve Hiperbarik Uzmanı Doktor Mehmet Ali Kaplan’ın takibinde tedavi görmeye başladı. Komaya giren ve bilinci kapalı olan Cengiz’e, ilk olarak Hiperbarik Oksijen tedavisi uygulandı. 74 gün boyunca doktorların özenle takip ettiği Cengiz, bir ay önce ellerini ve ayaklarını oynatarak tepki vermeye başladı.



Yoğun Bakımdan alkışlarla uğurlandı

Antibiyotiğe alerji olmasından dolayı tedavisinde kullanılan ilaçlar özenle belirlenen 2 çocuk annesi Cengiz, 74 günün ardından iyileşerek ölümden döndü. Yoğun Bakım Servisinden kendisini iyileştiren ekibin alkışlarıyla uğurlanan Cengiz, yeni hayatına merhaba dedi.74 günlük tedavi sürecini anlatan Doktor Gülden Kocager, hastanın alerjisini tetikleyebilecek hiçbir ilacı vermediklerini belirterek, sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini dile getirdi.



“Ölümden döndüm”

Hastaneye ilk geldiği anda kendinde olmadığını aktaran Sultan Cengiz, 2 ay boyunca hiçbir şey hissetmediğini belirtti. Bir ay kadar önce kendine geldiğini paylaşan Cengiz, “Ondan sonra süreç çok iyi bir şekilde geçti. Doktorlar ve hemşireler benimle çok iyi ilgilendiler. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ölümden döndüm. Çok şükür şuanda hayattayım. En kısa zamanda ayağa da kalkacağım inşallah. 3 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordum. Kendimi hiçbir an bırakmadım. O yüzden de iyi durumdayım” ifadelerini kullandı.



“İlaç alerjisinden dolayı kalbi duruyor”

Doktor Gülden Kocager ise hastada yaklaşık 3 ay önce kadar bir ilaç alerjisinden dolayı kalp durması gerçekleştiğini söyledi. Kalp durmasına bağlı olarak bir resütasyon süreci yaşandığını aktaran Kocager, 2 gün farklı bir hastanede tedavi görmesinin ardından hastanın kendi hastanelerine sevk edildiğini söyledi. Hastanın yaklaşık 14 gün boyunca hiperbarik oksijen tedavisi gördüğünü söyleyen Kocager, “O süreç biraz zor geçti. Hasta entübe ve bilinci kapalı olduğu için hareketsiz bir haldeydi. Gözlerini bilinçsiz bir şekilde açıyordu. Hemşirelerde hastaya ciddi destek sağladılar. Hastada ufak iletişimler fark edildiğinde tedavi daha iyiye gitti. Hasta bize de tepki vermeye başladı. Ancak çok yoğun hareketi yoktu. Bir ay kadar sonra hastanın elinde ve ayaklarında hareketlenme başladı. Hasta bizimle konuşmaya başladı. Ağzını oynatarak yavaştan konuşabildi” dedi.



“Alerjisi olduğu için her ilacı veremiyorduk”

Son bir ay içerisinde tedavi sürecinin hızlandığını sözlerine ekleyen Dr. Kocager, “Şu anda ellerini ve kollarını oynatabiliyor ancak tam olarak yürüyemiyor. O yüzden hastayı bir fizik tedavi merkezine göndermeyi planlıyoruz. Çok şükür güzel bir sonuç aldık. Tabii ki Sultan’da çok gayret gösterdi. Tedavi sürecinde iyi olmak için çabaladı. Enfeksiyonla mücadele etmek zor oldu. Çünkü Sultan’ın antibiyotiğe alerjisi olduğu için her ilacı veremiyorduk. Enfeksiyon doktorumuzda bu süreçte bire bir ilgilendi. Alerjisini tetikleme ihtimali olan hiçbir ilacı vermiyorduk. Farklı ilaçlara geçmemiz gerekiyordu. Her ilaç etki etmediği için ateşi oluyordu. Baya zorlu bir süreç geçirdik. Çok şükür hepsini Allah'ın izniyle atlattık. Genç hasta olduğu için hepimiz iyileşmesini istedik. Verilen bir ilaca karşı alerji gelişmesinden dolayı hastalanıyor. Çok şükür kalbi durmasına rağmen hayata döndürebildik. Çünkü bazı hastalar hiç dönemeyebiliyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.