El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sertifika töreni

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) işbirliğiyle, El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile GAÜN Türkçe Öğretimi ve Uygulama Merkezi (TÖMER) koordinasyonunda açılan Türkçe Eğitimi Kursunu başarıyla bitiren 76 kursiyere düzenlenen törenle belgeleri verildi.

El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2020 yılı içerisinde açılan Türkçe Eğitimi Kursunu başarıyla bitiren 76 kursiyer, C1 düzeyinde sertifika almaya hak kazandı. Belge takdim töreninde açılış konuşmasını yapan El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Arslan, dil öğrenmenin önemini vurguladığı konuşmasında, kursiyerlerin gelecekte önlerine çıkacak olan iş imkanlarında kazanmış oldukları bu belgelerin artı değer katacağını belirtti. Prof. Dr. Arslan, bölgenin içinde bulunduğu zorluklara rağmen kursa katılıp belge almaya hak kazanan tüm öğrencileri tebrik etti.

Törende, El Bab Milli Eğitim Danışmanı Mehmet Ataşbaş ve diğer eğitim danışmanları tarafından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

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