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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Gaziantep model fabrika, değişim ve dönüşüme örnek oluyor” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Model fabrika Gaziantep sanayisine yenilik getirdi”

İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Gaziantep model fabrika, değişim ve dönüşüme örnek oluyor” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Model fabrika Gaziantep sanayisine yenilik getirdi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, beraberindeki heyet ve Gaziantep protokolü, Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ni (Model Fabrika) ziyaret ederek, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile bir araya geldi.
Gaziantep'in ve bölgenin katma değerli üretim ve teknoloji odaklı kalkınmasına katkı sağlayan Model Fabrika’nın çalışmaları ve firmalara yönelik hizmetlerinin anlatıldığı ziyaret programında, merkezin mevcut işleyişi ve devam eden çalışmaların geliştirilmesinde yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi.
“Gaziantep dünyada yıldızı yükselen bir şehir”
Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep’in dünyada yıldızı yükselen bir şehir olduğunu ve sadece Türkiye’de değil dünyada da yıldızının yükseldiğini söyledi.
Gaziantep Model Fabrika’nın yaptığı çalışmaların kent ve bölge sanayisi için büyük önem taşıdığını kaydeden ve Türkiye’nin Gaziantep gibi şehirleri ile geleceğe daha da güvenle baktığını belirten Bakan Bilgin, “Gaziantep Model Fabrika akıllı teknolojilerin olduğu bir yer. Model Fabrikaların öncü karakteri vardır. Klasik endüstriyel üretim düzenine yeni bir ivme kazandırıyorlar. Yeni bir üretim tarzı getiriyorlar. Değişimler her yerde sorunlar meydana getirir, önemli olan o sorunları çözme kabiliyetine sahip olmaktır. Ayrıca değişimi yönetme kabiliyetine de sahip olmak çok önemlidir. 21. yüzyılda hem değişimin sorunlarını aşacağız hem de değişimi yönetecek akla sahip olduğumuzu bütün dünyaya göstermiş olacağız. Ben Gaziantep Model Fabrika’nın da bunun örneği olduğunu düşüyorum” şeklinde konuştu.
Geçen yüzyılda kaybedilen sanayi çağının Türkiye’ye çok pahalıya mal olduğunu ve sanayi çağını kaybetmenin 200 yıl boyunca az gelişmiş ülke kategorisinde anılma sonucunu getirdiğini ifade eden Bakan Bilgin, “500 yıl boyunca dünyanın her alanında birinci ülke konumundaydık. Askeri başarılarımız vardı; ama esas başarımızın kaynağı dünyanın ticaret kollarını yönetmemizden geçiyordu. Şimdi Türkiye olarak bu durumdan çıkma yolundayız. Bu değişimi sağlamak için de değişim iradesine sahip olmak lazım” dedi.
“Sanayimizin sürdürülebilirliği için yeşil dönüşüme odaklandık”
Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdamıyla ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu ve özellikle kriz dönemlerinde örnek olacak bir başarı tablosu çizdiğini ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu başarıları sürdürülebilir kılmak için yenilikçi projeler geliştirdiklerini söyledi.
“Yeşil dönüşüm, dijitalleşme, verimli üretim, enerji verimliliği ve insan kaynakları verimliliği bu sürecin ana yol haritalarıdır” diyen Ünverdi, Model Fabrika’yı bu doğrultuda kurduklarını, merkezde yürütülen çalışmalarla işletmelerin verimliliklerini ve rekabetçiliklerini artırmayı, dijital dönüşümlerini sağlamayı, teori ve pratiği birleştirerek yetkinlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.
2021 yılında Gaziantep’teki istihdam sayısının bir önceki yıla göre yüzde 8,4 oranında artışla ortalama yıllık 397 bin 187’ye ulaştığını ve bu sayının yaklaşık 250 bininin Organize Sanayi Bölgesi’nde istihdam edildiğini ifade etti.
Gaziantep’in 160 alanda üretim yapan bir şehir olduğunu, çoğunluğu KOBİ olmak üzere şehirde toplam 5200 işletmenin faaliyet gösterdiğini kaydeden Ünverdi, bu işletmelerin yeşil dönüşüme hazırlanması için Gaziantep Sanayi Odası olarak çalışmalarına devam ettiklerini, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu ile işletmeleri dönüşüme hazırladıklarını söyledi.
Sürdürülebilirliğin en önemli unsur olduğunun altını çizen Başkan Ünverdi, “Hedefimiz her anlamda şehrimiz ve bölgemizin teknolojik dönüşümüne öncülük etmek ve üretimlerimizde katma değeri artırmak. Bu noktada Model Fabrikamızın da şehrimiz sanayisine yeni bir soluk getirdiğine inanıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin başta olmak üzere tüm konuklarımıza ziyaretleri, çok değerli önerileri, ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ziyaret programı, Model Fabrika Direktörü Yusuf Diler’in merkezin firmalara ve girişimcilere yönelik sunduğu eğitim ve uygulamalar ile sanayi ve üretim sürecinde sağladığı kazanımlar hakkında gerçekleştirdiği sunumun ardından sona erdi.

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