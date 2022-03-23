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Berber koltuğunda öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı “Yasin nereye gittin” feryadıyla cenazeyi teslim aldılar

İHA

Berber koltuğunda öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı “Yasin nereye gittin” feryadıyla cenazeyi teslim aldılar

Gaziantep’te berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 25 yaşındaki Yasin Demir’in ailesine teslim edilen cenazesi defnedildi. Cenaze Adli Tıp Kurumundan çıkarıldığı esnada yakınlarının “Yasin nereye gittin” diye feryat etmesi yürekleri dağladı.
Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde Şehit Mehmet Gezelge Caddesi üzerinde bulunan bir berberde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, fabrika işçisi Mehmet Demir arkadaşı Muhammet Can (25) ile birlikte berbere tıraş olmaya geldi. 25 yaşındaki Demir berber koltuğuna oturduğu sırada dükkana giren silahlı bir kişi tabancasıyla 2 arkadaşın üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, hastanede hayatını kaybederken Can ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

"Yasin nereye gittin" diyerek feryat ettiler
Demir’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin Adli Tıp Kurumundan çıkarıldığı sırada sinir krizi geçiren yakınları “Yasin nereye gittin” diyerek feryat etti. Aileye teslim edilen cenaze Yeşilkent Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Saldırıda yaralanan Muhammet Can’ın ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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