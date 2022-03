Gaziantep’te 3. Ulusal Botanik Bahçeleri sempozyumu başladı

Türkiye’de botanik bahçeleri çatısı altında birlik kurmak, dünyayla eşgüdümlü hareket ederek botanik bilimine katkı sağlamak ve kent peyzajına dokunmak için düzenlenen 3. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu ‘Yeşil Şehir Gaziantep’in ev sahipliğinde başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Türkiye Floraları Araştırmaları Derneği ve Ankara Üniversitesi Herbaryumu (ANK) iş birliğinde 3. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu’nun açılış töreni, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Sempozyumun yanı sıra Anadolu’da ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Türkiye bilimsel bitki ressamlarının çizdiği Ali Nihat Gökyiğit Vakfı’nca yürütülen Resimli Türkiye Florası Projesi Sergisi, kongre merkezinin fuaye alanında katılımcıların beğenisine sunuldu.

“Su, petrol, altın ve doğalgaz kadar önemli”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Gaziantep’in vizyon sahibi bir şehir olduğunu belirterek, yerel kalkınma ve geleceği korumak adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dünyayı gelecekte ciddi tehlikelerin beklediğini anlatan Başkan Fatma Şahin, “Bulaşıcı hastalıklar yaşadığımız hayatın en büyük sorunu. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce bütün hayatımızı değiştiren, gözle görülmeyen bir salgınla karşı karşıya kaldık. Dünya Ekonomik Forumu’ndan çıkan rapora göre, salgın hastalıklar ileriki süreçlerde çok ciddi bir duruma erişebilir. Bunun yanı sıra raporda çıkan diğer çıktılara baktığımızda suyu iyi yönetememiz halinde, ileride su savaşlarının çıkacağı ifade ediliyor. Bu nedenle su; altın, doğalgaz ve petrol kadar önemli. Küresel ısınma dünyanın en büyük sorunu. Antarktika’ya gitmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, burada atılan atıkların buzulları nasıl erittiğini bir buçuk derece kadar dünyanın ısınması halinde de torunlarımıza bırakacak bir dünyanın kalmayacağını görüyoruz” dedi.

“Düzenli bir ekosistem için ‘yeşil şehir’ diyoruz”

Dünyanın döngüsel bir sisteme sahip olduğunu anlatan Şahin, “Bu döngüsel sisteme yetkililer, ekosistem olarak adlandırıyor. Bu ekosistemin işleyişini düzenli olarak ilerletmek adına nasıl bir yol haritası izleneceğini görmek ve bu konu hakkında çalışmalar yapmak çok önemli. Dünya yok oluyor. Buna ‘dur’ dememiz lazım. Her badirenin sonunda dersler çıkarmalıyız. O yüzden biz ‘akıllı şehir’, ‘yeşil şehir’ diyoruz. Medeniyet kodlarımıza bakarak modern dünyanın terminolojisini yeniden yorumluyor, dünyaya başka bir şey söylüyoruz. Bir botanik bahçesi sempozyumunun çok daha ilerisindedir bugün amaçladığımız şey. Dünyayı cennet yapmak istiyoruz, savaş ve gözyaşı istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Gaziantep’te kişi başına düşen yeşil alanlar her geçen gün artıyor

Şahin konuşmasının devamında kurum içerisinde dünyanın hassasiyet duyduğu başlıklar yeşil ve çevre başlıkları üzerinde daha kapsamlı çalışmalar yapmak adına yeni platformlar oluşturduklarının yeni projeler hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Büyükşehirin kurumsal kapasitesini her geçen gün bir adım daha ileriye taşıdıklarını söyleyen Şahin, “Yeşil Gaziantep için yeşil Türkiye için buradayız. Dünyada yapılan çalışmalardan ne kadar çok haberdar olursak teorik bilgiler ancak o kadar pratiğe dönüşebilir. Bizim açımızdan bunlar çok kıymetli. Dünyadaki gelişimi ve değişimi günü gününe takip ederek yerele uygulamalıyız. Şikayet etmeden çare bulma arayışıyla sürekli iyileştirmelerle ilerliyoruz. Şehrimizdeki yeşil alan miktarını büyük oranda artırdık. Kişi başına düşen yeşil alanı çoğaltmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, botanik konusu hakkında çok yetkin katılımcıları Gaziantep Üniversitesi’nde ağırlamanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, “İyi ki Gaziantep böylesine güzel bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor. İyi ki GAÜN’ü seçtiniz. Dünya dönüşüm safhasında. Dünyanın bu hızlı dönüşümünde Türkiye öne çıkıyor, Gaziantep öne çıkıyor. Hava, su, toprak ve ateşi korursak ülkemiz ve Gaziantep olarak ilerleme kaydetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulamalar Şube Müdürü Banu Gökçek, 3. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyum Düzenleme Kurulu adına teknik bilgilendirme yaptı, bu sempozyumun ilkinin 17 yıl önce Ege Üniversitesi tarafından 2627 Mayıs 2005 tarihlerinde, ikincisinin ise Düzce Üniversitesi tarafından 1822 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlendiğini hatırlattı. 2021 yılında yapılması planlanan 3. sempozyumun pandemi nedeniyle yapılamadığını ve bu nedenle 2022’ye sarktığını belirten Gökçek, programın içeriği ve akışı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açılış töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden 40 üniversite, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 10 merkez başta olmak üzere özel bahçeler ve derneklerden gelen 267 katılımcı yer aldı.

2325 Mart 2022 tarihlerini kapsayacak sempozyumda; Türkiye botanik bahçeleri ve herbaryumların yeri, önemi ve geleceği, veri tabanları ve dijitalleşme, küresel bitki koruma stratejisi ışığında biyoçeşitlilik ve koruma çalışmaları, canlı bitki koleksiyonları önemi ve sürdürülebilirliği, kent peyzajındaki botanik bahçelerinin yeri, doğa eğitimleri bilgi ve takdimi çalışmaları ve bilimsel bitki ressamlığı olmak üzere toplamda 9 konu başlığı ele alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.