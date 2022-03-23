Gaziantep’te 3. Ulusal Botanik Bahçeleri sempozyumu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te 3. Ulusal Botanik Bahçeleri sempozyumu başladı

İHA

Gaziantep’te 3. Ulusal Botanik Bahçeleri sempozyumu başladı

Türkiye’de botanik bahçeleri çatısı altında birlik kurmak, dünyayla eşgüdümlü hareket ederek botanik bilimine katkı sağlamak ve kent peyzajına dokunmak için düzenlenen 3. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu ‘Yeşil Şehir Gaziantep’in ev sahipliğinde başladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Türkiye Floraları Araştırmaları Derneği ve Ankara Üniversitesi Herbaryumu (ANK) iş birliğinde 3. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu’nun açılış töreni, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.
Sempozyumun yanı sıra Anadolu’da ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Türkiye bilimsel bitki ressamlarının çizdiği Ali Nihat Gökyiğit Vakfı’nca yürütülen Resimli Türkiye Florası Projesi Sergisi, kongre merkezinin fuaye alanında katılımcıların beğenisine sunuldu.
“Su, petrol, altın ve doğalgaz kadar önemli”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Gaziantep’in vizyon sahibi bir şehir olduğunu belirterek, yerel kalkınma ve geleceği korumak adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Dünyayı gelecekte ciddi tehlikelerin beklediğini anlatan Başkan Fatma Şahin, “Bulaşıcı hastalıklar yaşadığımız hayatın en büyük sorunu. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce bütün hayatımızı değiştiren, gözle görülmeyen bir salgınla karşı karşıya kaldık. Dünya Ekonomik Forumu’ndan çıkan rapora göre, salgın hastalıklar ileriki süreçlerde çok ciddi bir duruma erişebilir. Bunun yanı sıra raporda çıkan diğer çıktılara baktığımızda suyu iyi yönetememiz halinde, ileride su savaşlarının çıkacağı ifade ediliyor. Bu nedenle su; altın, doğalgaz ve petrol kadar önemli. Küresel ısınma dünyanın en büyük sorunu. Antarktika’ya gitmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, burada atılan atıkların buzulları nasıl erittiğini bir buçuk derece kadar dünyanın ısınması halinde de torunlarımıza bırakacak bir dünyanın kalmayacağını görüyoruz” dedi.
“Düzenli bir ekosistem için ‘yeşil şehir’ diyoruz”
Dünyanın döngüsel bir sisteme sahip olduğunu anlatan Şahin, “Bu döngüsel sisteme yetkililer, ekosistem olarak adlandırıyor. Bu ekosistemin işleyişini düzenli olarak ilerletmek adına nasıl bir yol haritası izleneceğini görmek ve bu konu hakkında çalışmalar yapmak çok önemli. Dünya yok oluyor. Buna ‘dur’ dememiz lazım. Her badirenin sonunda dersler çıkarmalıyız. O yüzden biz ‘akıllı şehir’, ‘yeşil şehir’ diyoruz. Medeniyet kodlarımıza bakarak modern dünyanın terminolojisini yeniden yorumluyor, dünyaya başka bir şey söylüyoruz. Bir botanik bahçesi sempozyumunun çok daha ilerisindedir bugün amaçladığımız şey. Dünyayı cennet yapmak istiyoruz, savaş ve gözyaşı istemiyoruz” şeklinde konuştu.
Gaziantep’te kişi başına düşen yeşil alanlar her geçen gün artıyor
Şahin konuşmasının devamında kurum içerisinde dünyanın hassasiyet duyduğu başlıklar yeşil ve çevre başlıkları üzerinde daha kapsamlı çalışmalar yapmak adına yeni platformlar oluşturduklarının yeni projeler hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Büyükşehirin kurumsal kapasitesini her geçen gün bir adım daha ileriye taşıdıklarını söyleyen Şahin, “Yeşil Gaziantep için yeşil Türkiye için buradayız. Dünyada yapılan çalışmalardan ne kadar çok haberdar olursak teorik bilgiler ancak o kadar pratiğe dönüşebilir. Bizim açımızdan bunlar çok kıymetli. Dünyadaki gelişimi ve değişimi günü gününe takip ederek yerele uygulamalıyız. Şikayet etmeden çare bulma arayışıyla sürekli iyileştirmelerle ilerliyoruz. Şehrimizdeki yeşil alan miktarını büyük oranda artırdık. Kişi başına düşen yeşil alanı çoğaltmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, botanik konusu hakkında çok yetkin katılımcıları Gaziantep Üniversitesi’nde ağırlamanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, “İyi ki Gaziantep böylesine güzel bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor. İyi ki GAÜN’ü seçtiniz. Dünya dönüşüm safhasında. Dünyanın bu hızlı dönüşümünde Türkiye öne çıkıyor, Gaziantep öne çıkıyor. Hava, su, toprak ve ateşi korursak ülkemiz ve Gaziantep olarak ilerleme kaydetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulamalar Şube Müdürü Banu Gökçek, 3. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyum Düzenleme Kurulu adına teknik bilgilendirme yaptı, bu sempozyumun ilkinin 17 yıl önce Ege Üniversitesi tarafından 2627 Mayıs 2005 tarihlerinde, ikincisinin ise Düzce Üniversitesi tarafından 1822 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlendiğini hatırlattı. 2021 yılında yapılması planlanan 3. sempozyumun pandemi nedeniyle yapılamadığını ve bu nedenle 2022’ye sarktığını belirten Gökçek, programın içeriği ve akışı hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Açılış töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden 40 üniversite, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 10 merkez başta olmak üzere özel bahçeler ve derneklerden gelen 267 katılımcı yer aldı.
2325 Mart 2022 tarihlerini kapsayacak sempozyumda; Türkiye botanik bahçeleri ve herbaryumların yeri, önemi ve geleceği, veri tabanları ve dijitalleşme, küresel bitki koruma stratejisi ışığında biyoçeşitlilik ve koruma çalışmaları, canlı bitki koleksiyonları önemi ve sürdürülebilirliği, kent peyzajındaki botanik bahçelerinin yeri, doğa eğitimleri bilgi ve takdimi çalışmaları ve bilimsel bitki ressamlığı olmak üzere toplamda 9 konu başlığı ele alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fadıloğlu, öğrencilerle bir araya geldi Fadıloğlu, öğrencilere kariyerleriyle ilgili tavsiyede bulundu
YEREL HABERLER Fadıloğlu, öğrencilerle bir araya geldi Fadıloğlu, ...
Berberdeki silahlı saldırıda ölen Yasin, toprağa verildi
YEREL HABERLER Berberdeki silahlı saldırıda ölen Yasin, toprağa ...
Berber koltuğunda öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı “Yasin nereye gittin” feryadıyla cenazeyi teslim aldılar
YEREL HABERLER Berber koltuğunda öldürülen genç, son yolculuğuna ...
Evinde arkadaşlarıyla çıkan kavgada öldürüldü
YEREL HABERLER Evinde arkadaşlarıyla çıkan kavgada öldürüldü
Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını ...
SANKO Üniversitesi aday öğrencileri bilgilendiriyor Özel Özbil Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencilerine, akademisyenler tarafından bölümler tanıtıldı Prof. Dr. Özkur: “Okuyacağınız bölümün ileride mesleğiniz olacağını unutmamalısınız. sevmeyerek yaptığınız bir meslekte başarı elde edemezsiniz”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi aday öğrencileri ...
Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında Yön levhasına çarparak hayatını kaybeden sürücünün geçirdiği kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında Yön ...
Berberde silahlı saldırı; Yasin öldü, arkadaşı ağır yaralı
YEREL HABERLER Berberde silahlı saldırı; Yasin öldü, arkadaşı ağır ...
Gaziantep’te berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Berber dükkanına girip müşterilerin üzerine kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Gaziantep model fabrika, değişim ve dönüşüme örnek oluyor” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Model fabrika Gaziantep sanayisine yenilik getirdi”
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ...
Bakan Bilgin işçilerle yemek sırasına girdi Bakan Bilgin'den Merinos Halıya ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Bilgin işçilerle yemek sırasına girdi Bakan ...
Bakan Bilgin: Asgari ücret tartışmasını anlamlı bulmuyorum (2)
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: Asgari ücret tartışmasını anlamlı ...
Gaziantep’te pes dedirten kazalar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te pes dedirten kazalar kameralara yansıdı
Bakan Bilgin: “Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Model Fabrika ve Merinos Fabrikası'nı ziyaret etti Bakan Bilgin, fabrika işçileri ile öğle yemeği yedi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Model Fabrika ekonomik kalkınma için çok önemli” “Model Fabrika endüstriyel üretim düzenine yeni bir ivme kazandırıyor”
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: “Türkiye ekonomik değişimlere ve ...
El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sertifika töreni
YEREL HABERLER El Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ...
Şahinbey 13 yılda 12 milyon kitap dağıttı Şahinbey'den eğitime dev destek Şahinbey’den öğrenci ve vatandaşlara milyonlarca kitap
YEREL HABERLER Şahinbey 13 yılda 12 milyon kitap ...
GAÜN’de sektör buluşması etkinliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER GAÜN’de sektör buluşması etkinliğine yoğun ilgi
Bakan Bilgin: Asgari ücret tartışmasını anlamlı bulmuyorum
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: Asgari ücret tartışmasını anlamlı ...
Şehitkamil'den çölyak hastalarına destek 708 çölyak hastasına glutensiz un ve makarna yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Şehitkamil'den çölyak hastalarına destek 708 çölyak ...
Küçük voleybolcuların 5 topla gelen şampiyonluğu Beton sahada 5 topla çalışıp çeyrek finale yükseldiler Öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kuruldu, başarıdan başarıya koştu
YEREL HABERLER Küçük voleybolcuların 5 topla gelen ...
Antibiyotik alerjisi komalık yaptı, 74 gün sonra iyileşti 2 çocuk annesi, 74 günlük tedaviyle hayata tutundu Yoğun bakımdan alkışlarla uğurlanan kadın: “Ölümden döndüm”
YEREL HABERLER Antibiyotik alerjisi komalık yaptı, 74 gün sonra ...
Bakan Bilgin: "Asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum" Bakan Bilgin, Üretim Sürecine Katılım Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin: "Türkiye'nin yeni sanayileşme modeli Gaziantep'ten başlıyor" "Ekonomik tahribatı bertaraf etmenin yolu üretimdir, büyümedir, istihdamdır" "İşe alınacak elemanların ilk 3 ay tüm ekonomik giderlerini karşılayacağız"
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: "Asgari ücret tartışmalarını anlamlı ...
Altun’dan su tasarrufu çağrısı
YEREL HABERLER Altun’dan su tasarrufu çağrısı
İbrahim Sadri şiirleri Gaziantep'te seslendirdi
YEREL HABERLER İbrahim Sadri şiirleri Gaziantep'te seslendirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.