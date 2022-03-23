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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SANKO Okulları'nın dört öğrencisi yüzme milli takımına seçildi

İHA

SANKO Okulları'nın dört öğrencisi yüzme milli takımına seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen “Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karmaları Seçmeleri”nde SANKO Okullarının dört öğrencisi milli takım kadrosuna seçildi.
Ankara Eryaman Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen seçmelerde SANKO Okulları öğrencilerinden Beril Tanrıtanır, Defne Su Demirbakan, Yiğit Settar Evgülü ve Kadirhan Sağlam, başarılı performansının karşılığını milli takıma seçilerek aldı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini sanat ve spor branşlarına doğru yönlendirmenin ve uyguladıkları yoğun antrenman programının sonucunu aldıklarını söyledi.
Öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayan Asyalı, 2022 Temmuz ayında düzenlenecek uluslararası müsabakada ülkemizi temsil edecek öğrencilerine başarılar diledi.

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