Gaziantep'te 364 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi

GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te polisin bir iş yerine düzenlendiği baskında 364 bin 800 adet kaçak makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak makaron bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, baskın düzenlediği iş yerinde yaptığı aramada 356 bin 200'ü boş, 8 bin 600'ü doldurulmuş 364 bin 800 gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Makaronlara el koyan polisler, ismi açıklanmayan iş yeri sahibini gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-03-24 09:40:42
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