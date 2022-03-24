Gaziantep'te kaçak makaron operasyonu

Gaziantep'te polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 364 bin 800 adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerindeki bölmeleri tek tek arayan ekipler, koliler içerisinde 356 bin 200 adet boş, 8 bin 600 adet doldurulmuş olmak üzere toplam 364 bin 800 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

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