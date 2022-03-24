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Romatizmal hastalıklar Gaziantep'te masaya yatırıldı Medical Park Gaziantep Hastanesi Romatoloji Sempozyumlarıyla bölgede fark oluşturuyor

İHA

Romatizmal hastalıklar Gaziantep'te masaya yatırıldı Medical Park Gaziantep Hastanesi Romatoloji Sempozyumlarıyla bölgede fark oluşturuyor

Medical Park Gaziantep Hastanesi tarafından Romatoid Artrit hastalığı ile ilgili sempozyum düzenlendi. Bölgedeki hekimlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen sempozyumda yapılan sunumlarla hastalık hakkında farkındalık oluşturuldu.
Medical Park Gaziantep Hastanesi Romatizmal hastalıklarla ilgili farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Romatizmal hastalıklarıyla ilgili İlk toplantıda genel bilgi verilmişti. Bugün ise Medical Park Gaziantep Hastanesi hekimler romatoid artrit hastalığı ile ilgili 2. Toplantısını gerçekleştirdi. İkinci toplantıda ise, Romatoid Artrit hastalığı ile ilgili sunumlarla görüş alışverişinde bulunuldu.

''Gördüğümüz en sık hastalıklardan biridir”
Bu hastalığın toplumda çok sık görüldüğünü ifade eden Medical Park Gaziantep Romatoloji Uzmanı Dr. Edip Gökalp Gök, “Bu bizim ikinci Romatoloji toplantımız. Romatizmal hastalıklarla ilgili ilk toplantımızda genel bilgi vermiştik. Bu sefer Romatoid Artrit hakkında konuşacağız. Romatoid Artrit Romatolojideen sık gördüğümüz hastalıklardan biridir. Eli, ayağı ve küçük eklemleri tutan ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı hasarlar yapabilen bir rahatsızlıktır. Bu hastalığı ne kadar erken tanırsak o kadar iyi tedavi edebiliriz. Bugün bende Romatoid Artrit hastalığını ve nasıl tanısının konulduğundan bahsedeceğim” dedi.

“Amacımız, bilgileri güncellemek ve eksiklikleri gidermek”
Amaçlarının hastalıkla ilgili bilgileri güncellemek ve varsa eksikliklerini gidermek olduğunu söyleyen Medical Park Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuba Songül Tat, “Bugün Romatoid Artrit hastalığı ile ilgili olarak burada toplanıyoruz. Amacımız Romatoid Artrit’te tekrar bilgilerimizi güncellemek varsa eksikliklerimizi gidermek. Bu hastalık toplumda oldukça sık görülüyor ve tedavi edilmezse sakatlıklarla sonuçlanabiliyor. O yüzden hastalıkta erken tanı alınıp düzgün tedavi edilmesi çok önemlidir. Ben bağışıklık sistemi ve alerji uzmanıyım. Bizim maalesef bağışıklık sistemi yetmezliği olan hastalarımızda da Romatoid Artrit çok sık görülmektedir. Bunlarda da hastalığı tanımak daha zor olabilmekte diğer hastalara göre ne kadar erken tanıyıp düzgün tedavi edersek o kadar eklem hasarlı olmuyor ve ölümcül durumlar meydana gelmiyor” diye konuştu.
Sempozyumda Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Mesut Onat, bu tür toplantıların oldukça verimli olduğuna dikkat çekerek, hastalıkla ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin ise Romatolojik sempozyumları ikincisinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek sempozyumun gerçekleşmesi konusunda desteğini esirgemeyen başta Genel Koordinatör Hayrullah Kubba olmak üzere, hastane hekimlerine ve davetli hekimlere teşekkürlerini iletti.

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