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GSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Konukoğlu: “Dünya ticaretinde lojistik en önemli unsur haline gelmişken, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizcilik bakanlığı kurulmalı” GSO Başkanı Ünverdi: “Yüksek enflasyon tüm dünyada en büyük sorun haline geldi”

İHA

GSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Konukoğlu: “Dünya ticaretinde lojistik en önemli unsur haline gelmişken, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizcilik bakanlığı kurulmalı” GSO Başkanı Ünverdi: “Yüksek enflasyon tüm dünyada en büyük sorun haline geldi”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Meclis toplantısında gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlanmasının ardından kent ve ülke ekonomisindeki gelişmeler, küresel sorunlar, sektörel bazda yaşanan sıkıntılar, sanayicilerin talepleri ve beklentileri ile GSO tarafından firmaların ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
“Bu dönem birlik olmamız ve tek vücut olmamız gereken bir dönem”
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, dünya genelinde yaşanan sıkıntılara karşı omuz omuza verilerek hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
“Birlik beraberlik içerisinde tek vücut olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz” diyen Konukoğlu, tüm dünyada yaşanan yüksek enflasyon ve RusyaUkrayna savaşının dünya ticaretine olumsuz yansımalarına dikkati çekerek, iş dünyasının planlamalarını buna göre yapmasının önemine vurgu yaptı.
Konteyner ve lojistik konusunda yaşanan sıkıntılara işaret eden Konukoğlu, lojistiğin bugün uluslararası ticaretin en önemli unsuru haline geldiğini belirterek, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz için “Denizcilik Bakanlığı” kurulması önerisinde bulundu.
Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasından dolayı şanslı bir ülke olduğunu ifade eden Konukoğlu, “Denizlerimizi daha etkin kullanabilmemiz, dünya ticaretindeki deniz taşımacılığımızı geliştirmemiz ve krizlerden etkilenmememiz için tersanelerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Lojistiğin büyük önem kazandığı bir dönemdeyiz ve lojistik bugün ticaretin en önemli unsuru haline gelmiştir. Hem gemi yaparak tersanelerimizi yeniden canlandırmalı hem de deniz taşımacılığında çok daha güçlü hale gelmeliyiz. Üç tarafımız denizlerle çevriliyken ülkemizde “Denizcilik Bakanlığı” kurulması da bu sürecin etkin yürütülmesine, ihracatımızın artmasına ve uluslararası ticaretimizin gelişmesine katkıda bulunacaktır” dedi.

“Tüm dünyada maliyetler artıyor”
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere dünya genelinde yaşanan sorunlar nedeniyle siyasi ve ekonomik anlamda bir küresel gerilimin yaşandığını söyleyen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de enerji ve gıda maliyetlerinin savaşın da etkisiyle tüm dünyada yükselmeye devam ettiğini ifade etti.
Özellikle yüksek enflasyonun tüm dünyanın en büyük sorunu haline geldiğini kaydeden Ünverdi, “Sanayiciler olarak artan girdi maliyetleriyle yükümüzün de her geçen gün biraz daha arttığı bir gerçek. Özellikle konteyner ve lojistik sorunu sebebiyle ürün teslimatlarında aksamalar oluyor ve buna bağlı olarak ödemelerimizi almakta gecikmeler yaşıyoruz” diye konuştu.
“Tüm bu güçlükler karşısında sanayimizdeki sürdürülebilirlik için en başta üretimlerimizdeki katma değeri artırmamız gerekiyor” diyen Ünverdi, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üretim ve ticarette çok büyük değişimlerin yaşanacağını ifade etti.
Bilişim, yazılım ve dijital teknolojiler gibi alanların işletmelerde sadece iyileştirme çalışması olarak görülmesinin yetersiz olduğunu, bunların aynı zamanda birer yatırım alanı olarak da görülmesi gerektiğini söyleyen Ünverdi, “Teknoparklar, ARGE merkezleri, Model Fabrika gibi merkezlerden daha fazla yararlanmalı, hatta işletmelerimizde buna yönelik bir bölüm kurmalı ve ürün geliştirme noktasında devlet teşviklerinden de daha fazla faydalanmalıyız. Yeşil üretim için karbon ayak izi çalışmalarına da firmalarımız halen başlamamışlarsa artık bir adım atmaları gerekiyor ki, geç kalmadan bu süreci planlayarak yürütebilelim. Nisan ayında da iş dünyamızı bilgilendirmek üzere, odamız tarafından kamu yetkilileri ve alanında uzman isimlerin sunumlarıyla videokonferans sistemi üzerinden, ‘Karbon Ayak İzi Ölçümü ve Yeşil Üretim Yol Haritası’ bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz. Süreci tüm yönleriyle görmek, karbon ayak izi ölçümü neden önemlidir, nasıl yapılır gibi merak edilen soruların yanıtları programımızda anlatılacak” ifadelerine yer verdi.

“Firmalarımıza uygun maliyetlerde kredi kullanımı sağlanması gerekiyor”
Ünverdi, konuşmasının iş dünyasının yaşadığı sorunlara da değinerek, bankacılık sektörüyle ilgili olarak banka kredi komisyon tutarlarının yüksek olması ve yılda 4 defa alınmasının büyük oranlı maliyet artışlarına sebep olduğunun altını çizdi.
Ünverdi, “90 günlük vade için alınan yüzde 1,5 oranındaki komisyon tutarı yılda dört kez tekrar etmesi durumunda kredilerden alınan komisyon oranı yüzde 6 civarına ulaşmaktadır. Bu durum birçok firmamızın kredi kullanma maliyetini maalesef olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.
Spot krediler konusunda da bazı zorluklar yaşandığını kaydeden Ünverdi, “Özellikle kamu bankalarında Türk Lirası spot kredilerde 1 yıl ve üzeri vadede kredi kullanımı yapılamıyor. Firmalara spot kredilerde 6 ay ve üzeri uygun maliyetlerde kredi kullanımı sağlanmasını istiyoruz. Bankacılıkla ilgili sorunlarımızın yer aldığı raporu Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakır’a ilettik” diye konuştu..
Ünverdi, Gaziantep’in ihracat verileri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunarak 2022 yılı OcakŞubat döneminde önceki yılının aynı dönemine göre Libya’ya yapılan ihracatta yüzde 36,1, Irak’a yüzde 35,5 ve Suriye’ye yüzde 31 oranında artış olduğunu kaydetti.
Yine aynı dönemde ihraç edilen ürünlerde ise tarımsal sanayi ve hububat ürünlerinde yüzde 47,3, çelik ihracatında yüzde 33,2 ve kimyevi maddeler ve mamullerinde ise yüzde 26,2 artış sağlandığını ifade eden Ünverdi, 2022 yılının ocakşubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre Afrika ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 56,6 ve eski doğu bloku ülkelerine yapılan ihracatta da yüzde 25,6 oranında artış yaşandığını söyledi.
GSO Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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