Türkiye'den Afganistan’daki 2 bin 500 aileye gıda ve nakit desteği Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut: "Binlerce aileye gıda kolisi, ekmek, et, hijyen malzemesi dağıttık, 10 adet su kuyusu açtık" "Gaziantepli halıcılar, Afganistan'da elleriyle yün halı dokuyan Türkmenlere destek olabilir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'den Afganistan’daki 2 bin 500 aileye gıda ve nakit desteği Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut: "Binlerce aileye gıda kolisi, ekmek, et, hijyen malzemesi dağıttık, 10 adet su kuyusu açtık" "Gaziantepli halıcılar, Afganistan'da elleriyle yün halı dokuyan Türkmenlere destek olabilir"

İHA

Türkiye'den Afganistan’daki 2 bin 500 aileye gıda ve nakit desteği Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut: "Binlerce aileye gıda kolisi, ekmek, et, hijyen malzemesi dağıttık, 10 adet su kuyusu açtık" "Gaziantepli halıcılar, Afganistan'da elleriyle yün halı dokuyan Türkmenlere destek olabilir"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, iç karışıklıklar nedeniyle zor günler geçiren, kuraklık ve kıtlıkla mücadele eden Afganistan halkına gıda, temiz su, ekmek ve temizlik malzemelerini kapsayan insani yardım ulaştırdı.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, dünyanın dört bir yanına olduğu gibi iç karışıklık nedeniyle zor günler geçiren Afganistan halkının da yardımına koştu. Dernek, Afganistan'daki halkın gıda malzemeleri başta olmak üzere diğer temel ihtiyaç malzemelerinin de karşılanması için bölgeye giderek oradaki halka et ve ekmek dağıtımı, temizlik ve hijyen ürünlerinden oluşan acil yardım malzemelerini de zor zamanlar geçiren Afganistan halkına ulaştırdı. Dernek, su kuyusu ve yetim projeleri ile de Afganistan halkının ve özellikle yetim çocukların yüzlerine tebessüm oldu.

"Önce Afganistan'daki ihtiyaç kalemlerini belirledik"
Afganistan'da yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Afganistan'a yaptığımız ziyarette, Büyükelçiliğimiz, Konsolosluğumuz, AFAD, TİKA, Kızılay'ın istişareleri ve Afgan Kızılayı destekleri ile oradaki ihtiyaç kalemlerini belirledik. Sonrasında da çalışmalarımızı başlattık. Afganistan'daki çalışmalarımızı üç bölgede yoğunlaştırdık. Başkent Kabil'de, Türkmenistan sınırındaki Herat bölgesinde ve ulaşımın çok zor oldu Kunduz bölgesinde çalışmalarımızı yaptık. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak Afganistan çalışmaları kapsamında başta gıda kolisi dağıtımı, temiz suya ulaşılamayan bölgelerde su kuyusu açma, hijyen çalışmaları yaptık. Bölge insanına yönelik un ve ekmek çalışması yaptık. Ayrıca Afganistan'da çok önemli bir başlık olan yetim çalışması yaptık. Savaş o bölgede 1 milyondan fazla çocuğu yetim bırakmış. Ayrıca o bölgede sürdürülebilir kalkınma çok önemli. Bu nedenle Afganistan'dan meslek edindirme kursları açarak o bölgedeki insanların meslek sahibi yapmayı hedefliyoruz" dedi.

"Binlerce aileye gıda kolisi, ekmek, et, hijyen malzemesi dağıttık, 10 adet su kuyusu açtık"
Afganistan'da binlerce aileye yardım ulaştırdıklarını söyleyen Bulut, "Savaş nedeniyle halk çok fakir düşmüş. Özellikle gıda ihtiyacı çok fazla ön plana çıkıyor. Biz de o bölgede yaklaşık bin 500 aileye gıda kolisi dağıttık. Bin aileye nakit yardımda bulunduk. Kurbanlar keserek et dağıtımı yaptık. İnsanlara un ve ekmek ulaştırdık. Temiz suya ulaşılmayan bölgelerde de 10 tane su kuyusu açarak insanların temiz suya ulaşmasını sağladık. Yetimhane ziyaretleri yaparak yetimlere hem nakdi yardımda bulunduk hem de kıyafet ve oyuncak yardımında bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Gaziantepli halıcılar, Afganistan'da elleriyle yün halı dokuyan Türkmenlere destek olabilir"
Afganistan'daki Türkmen ailelerin Türklerin ata mesleği olan elde halı dokuma işi yaptığını belirten ve Gaziantepli halıcılara destek çağrısı yapan Mustafa Bulut, "Afganistan'ın Türkmenistan sınırındaki Herat bölgesinde yaptığımız çalışmalar esnasında Türkmen ailelerin elleri ile halı dokuduklarını gördük. Yani oradaki Türkmen aileler, Türklerin Ata mesleğini o şartlara rağmen icra etmeye devam ediyor ve doğal yün halılar üretiyorlar. Ben de buradan dünya hali ticaretine büyük destek sağlayan Gaziantepli halıcılara sesleniyorum. Gelin bu insanlara destek olalım, bu insanların ürettiği halıları gerek Türkiye pazarına gerekse de dünya pazarına ulaştırarak bu insanlara bir katma değer ve istihdam oluşturalım. Bu sayede buradaki ailelere destek olalım. Ben inanıyorum ki Gaziantep'teki halıcılar bu projeye destek verecektir" şeklinde konuştu.

"Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz"
Dünyanın her noktasında yaşanan insanlık dramlarına merhem olmaya ve yardım ulaştırmaya çalıştıklarını söyleyerek bağışçılara teşekkür eden Bulut, "Ben, Ramazan ayına sayılı günler kala halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Afganistan'da açlıkla, yoklukla, kuraklıkla mücadele eden bu insanlara destek olalım. Şimdiden bağışçılarımıza teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, Allah yardımlarınızı kabul eylesin" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı GSO Meclis Başkanı Konukoğlu: “Dünya ticaretinde lojistik en önemli unsur haline gelmişken, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizcilik bakanlığı kurulmalı” GSO Başkanı Ünverdi: “Yüksek enflasyon tüm dünyada en büyük sorun haline geldi”
YEREL HABERLER GSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı GSO Meclis ...
Romatizmal hastalıklar Gaziantep'te masaya yatırıldı Medical Park Gaziantep Hastanesi Romatoloji Sempozyumlarıyla bölgede fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Romatizmal hastalıklar Gaziantep'te masaya ...
Kütüphane Müdürü Ağca: ''Kütüphaneler bilgiye ulaşmanın en doğru yoludur''
YEREL HABERLER Kütüphane Müdürü Ağca: ''Kütüphaneler bilgiye ...
Bel fıtığından ameliyatla kurtuldu
YEREL HABERLER Bel fıtığından ameliyatla kurtuldu
Gaziantep'te kaçak makaron operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak makaron operasyonu
Gaziantep'te 364 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 364 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi
'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı
YEREL HABERLER 'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını ...
Gaziantep’te berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Berber dükkanına girip müşterilerin üzerine kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, ...
SANKO Okulları'nın dört öğrencisi yüzme milli takımına seçildi
YEREL HABERLER SANKO Okulları'nın dört öğrencisi yüzme milli ...
Gazişehir Öğrenci Meclisi’nden SANKO Üniversitesi’ne ziyaret SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Yaşamınızda mutlu olmak için yeteneklerinizi kullanabileceğiniz meslekler seçin”
YEREL HABERLER Gazişehir Öğrenci Meclisi’nden SANKO Üniversitesi’ne ...
Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Hasan Doğru kıydı
YEREL HABERLER Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Hasan Doğru ...
ALG Spor'dan Sivasspor'a da aynı tarife: 3-0
YEREL HABERLER ALG Spor'dan Sivasspor'a da aynı tarife: 3-0
Şahinbey'de ağaç dikim töreni yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de ağaç dikim töreni yapıldı
Gaziantep’te 3. Ulusal Botanik Bahçeleri sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 3. Ulusal Botanik Bahçeleri sempozyumu ...
Fadıloğlu, öğrencilerle bir araya geldi Fadıloğlu, öğrencilere kariyerleriyle ilgili tavsiyede bulundu
YEREL HABERLER Fadıloğlu, öğrencilerle bir araya geldi Fadıloğlu, ...
Berberdeki silahlı saldırıda ölen Yasin, toprağa verildi
YEREL HABERLER Berberdeki silahlı saldırıda ölen Yasin, toprağa ...
Berber koltuğunda öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı “Yasin nereye gittin” feryadıyla cenazeyi teslim aldılar
YEREL HABERLER Berber koltuğunda öldürülen genç, son yolculuğuna ...
Evinde arkadaşlarıyla çıkan kavgada öldürüldü
YEREL HABERLER Evinde arkadaşlarıyla çıkan kavgada öldürüldü
Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını ...
SANKO Üniversitesi aday öğrencileri bilgilendiriyor Özel Özbil Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencilerine, akademisyenler tarafından bölümler tanıtıldı Prof. Dr. Özkur: “Okuyacağınız bölümün ileride mesleğiniz olacağını unutmamalısınız. sevmeyerek yaptığınız bir meslekte başarı elde edemezsiniz”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi aday öğrencileri ...
Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında Yön levhasına çarparak hayatını kaybeden sürücünün geçirdiği kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Sürücünün öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında Yön ...
Berberde silahlı saldırı; Yasin öldü, arkadaşı ağır yaralı
YEREL HABERLER Berberde silahlı saldırı; Yasin öldü, arkadaşı ağır ...
Gaziantep’te berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Berber dükkanına girip müşterilerin üzerine kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Gaziantep model fabrika, değişim ve dönüşüme örnek oluyor” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Model fabrika Gaziantep sanayisine yenilik getirdi”
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.