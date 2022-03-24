Belediye işçisinden yürekleri ısıtan hareket Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete çorabıyla girdi

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Gaziantep’te belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan Ahmet Ataş’ın bir markete çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çorabıyla girmesi, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi’ndeki bir markette 21 Mart günü yaşandı. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan Ahmet Ataş (35), bölgedeki ağaçlandırma çalışmasının ardından markete geldi. Ağaçlandırma çalışmasında çamurla kaplanan ayakkabısını marketin önünde bırakan Ataş, markete çorabıyla girdi. Belediye işçisi, markette çorabıyla alışveriş yaptı.

Yürek ısıtan o anları marketin güvenlik kamerası kaydetti.

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