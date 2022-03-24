Bu yarışmayı kazananlara single albüm bedava Performansı ile dereceye girenlere single albüm ve para ödülleri verilecek

Gaziantep'te 6 kategoride yapılacak olan ses yarışmasında kendi kategorilerinde birinci olacak yarışmacılara single albüm çıkartma şansı ve 10 bin TL para ödülü verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından “Gençlik ve Spor Festivali” kapsamında Türkiye genelinde ses yarışması düzenleniyor. Performansıyla derece alan isimleri “single” albüm başta olmak üzere çeşitli para ödülleri bekliyor. GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen yarışmalar, pop, rap, rock, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve fantezi müzik dalında olmak üzere toplam 6 kategoride gerçekleştirilecek. Fıstık Park’ta gerçekleşecek ödül töreninde sesi ve yorumuyla kendi kategorisinde rakiplerini geride bırakan ilk isimlere “single” albüm yapma şansı verilirken ayrıca birincilik elde eden yarışmacıya 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 ve 3’üncüye 5 bin Türk lirası para ödülü verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, en geç 30 Nisan tarihine kadar https://gencgazifest.com/basvuruyap adresinden yarışma kayıt formunu eksiksiz şekilde doldurması gerekiyor. Başvuru sürecinde 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin başvurularını velisinin yapması şart koşulurken velinin onayı olmaması durumunda yarışmacı, etkinlikte yer alamayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.