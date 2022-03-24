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Beklenen rapor mahkemeye ulaştı; Yesemek risk altında, proje durdurulmalı

DHA

Beklenen rapor mahkemeye ulaştı; Yesemek risk altında, proje durdurulmalı


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nin tarihi dokusuna zarar verdiği düşünülen sulama kanalı inşaatının akıbetini belirleyecek ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sit Konseyi) raporu mahkemeye geldi. Raporda, Yesemek'in sulama göleti projesi nedeniyle risk altında olduğu, projenin durdurulması gerektiği ve bu zamana kadar yapılan çalışmaların rehabilitasyon ile tersine çevrilmesi gerektiği bildirildi.
İslahiye'de 110 dönümlük alan üzerinde gün ışığına çıkarılan bazalt taşından oluşan aslan, dağ tanrısı, savaş arabası gibi heykellerin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi yakınlarında yapılan gölet inşaatının birinci derece arkeolojik sit alanında tahribata neden olduğu iddia edildi. İnşaat çalışmaları, tarihi alana zarar verdiği gerekçesiyle 2019'da geçici olarak durduruldu. Gaziantep Kent Konseyi de inşaatın tamamen durdurulması için konuyu yargıya taşıdı. Dava süreci devam ederken, beklenen ICOMOS raporu da mahkemeye ulaştı. Yesemek'in sulama göleti projesi nedeniyle risk altında olduğu, projenin durdurulması gerektiği ve bu zamana kadar yapılan çalışmaların rehabilitasyon ile tersine çevrilmesi gerektiğini bildiren rapor doğrultusunda mahkeme, SİT alanı yakınlarında yapılacak gölet projesinin bölgeye zarar verebileceğine ve kısmen de tahribata yol açtığına hükmetti. 
'RAPOR KALICI LİSTE İÇİN ÖNEMLİ'
Gaziantep Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Sıtkı Severoğlu, mahkemenin rapor ile ilgili kararını değerlendirdi. Raporun Yesemek'in geleceği için önemli olduğunu belirten Severoğlu, "Gelen rapor, 'Proje yapılırsa, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alamazsınız' dedi. Mahkemenin vermiş olduğu kararsa, tüm sorunlara çözüm üretti. Bundan sonra yasal bir zorunluluk olarak, bu göletin devam etmemesi gerekiyor. Mahkeme 'Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunduğu ve sit bölgesinde tahribata yol açtığı anlaşılmakta' dedi. Bu, çok önemli ama Gaziantepliler açısından bundan sonra ne yapılacağı önemlidir. Bu sürecin sonunda Gaziantep kazanmış oldu. Yesemek'in UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alması halinde, kentin geleceği için çok önemli adımlar atılacak. Gelen rapor, çok önemliydi. Raporda, Yesemek'in sulama göleti projesi nedeniyle risk altında olduğu ve projenin durdurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca bu zamana kadar yapılan çalışmaların rehabilitasyon ile tersine çevrilmesi gerektiği de raporun içerisinde yer aldı. Bu uzun uğraşların sonucunda bize göre Gaziantep'in kültür turizmi kazanmış oldu. Kalıcı listede yer alabilirsek, binlerce turisti ilçemizde ağırlayacağız" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-03-24 14:52:15

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