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'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı (2)

DHA

'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı (2)


BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ÖDÜL
Gaziantep'te ağaçlandırma çalışmasına ara vererek gittiği marketin önünde çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yapan ve o anları güvenlik kamerasına yansıyan işçi Ahmet Ataş, görev yaptığı belediye tarafından ödüllendirildi.
Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun makamında kabul ettiği Ahmet Ataş'a, cumhuriyet altını ödülü verildi. Bir süre Ataş ile de sohbet eden Belediye Başkanı Fadıloğlu "Beykent bölgesinde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Burada görevli personelimiz Ahmet Ataş, markete alışveriş yapmaya gidiyor. Bu sırada yerleri kirletmemek için hassasiyet göstermiş. Kardeşimiz örnek bir davranış sergiliyor. En büyük temizliğin, kirletmemek olduğunu gösteriyor. Bu davranışı, herkes gibi bizleri de duygulandırdı. Bu kenti, temiz tutmak kirletmemek ile mümkün'' diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA
2022-03-24 15:16:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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