Yazılım dünyasının kalbi Gaziantep’te atacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin (GAOSB) ortak girişimi olan OSB TEKNOKENT, düzenlediği “Yazılım Buluşmaları” etkinliği ile yazılım ekosisteminin paydaşlarını Gaziantep’te bir araya getiriyor. Etkinlik kapsamında; yazılım dünyasının dününde kalanlar, bugün yaşananlar ve enformasyon çağının geleceğinin oluşturulmasında yapılması gerekenler, konunun uzmanları tarafından masaya yatırılacak.

OSB TEKNOKENT tarafından düzenlenen “Yazılım Buluşmaları” etkinliği, yazılım özelinde geniş iletişim ve iş birliği ağlarının buluşacağı bir etkinlik olma özelliğini taşıyor. Yazılım sektörünün paydaşlarının katkıları ile yapılacak etkinlikte, yeni projeler geliştirmek için atölye çalışmaları da geliştirilecek. Etkinlik kapsamında, yurtiçi ve yurtdışından katılan 20’nin üzerinde davetli konuşmacı bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Gerçekleştirilecek panellerde; web ve mobil uygulamalardan, endüstriyel uygulamalara, oyun geliştirme süreçlerinden eticaret ve dijital dönüşüme kadar yazılım dünyasının mutfağı, yatırım fırsatları ve ürün/teknoloji trendleri üzerinde tartışmalar yapılacak.

Teknoloji tabanlı kuruluşlar bu etkinlikte buluşacak

Etkinliğin paydaşları arasında; startup yatırımları için yeni adayları arayan; “Kalyon Ventures Capital, yazılım yetenek yönetimi konusunda uluslararası bir ağa sahip olan; “Kodluyoruz”, oyun ekosisteminin en önemli kesişim noktalarından birisi olan “Mobidictum”, eticaret ve dijital pazarlama kuluçka merkezi olan; “EKaldıraç”ın yanı sıra Gaziantep Bilişimci İş Adamları Derneği; “GABİAD”, Gaziantep Şubesi Bilgisayar Mühendisleri Odası, “The Game Circle”, “Fig Bilgi İşlem” gibi, yaptığı başarılı çalışmalar ile öne çıkan kuruluşlar yer alıyor.

Kayıtlar çevrimiçi olarak yapılacak

Yazılım sektörüne katma değer sağlayacak bir buluşma olarak tasarlanan etkinliğe katılım ücretsiz olup, kayıtlar; osbteknokent.com.tr/yazilimbulusmalari adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Yazılım Buluşmaları” etkinliği 26 Mart 2021 Cumartesi günü Şehitkamil Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

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