GKV Özel Liseleri Gaziantep basketbol şampiyonu oldu

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Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları basketbol şampiyonasında il birinciliğini kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkek Takımı şampiyonluk kupalarını aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları" basketbol turnuvasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkek Basketbol Takımı şampiyonluğu kimseye bırakmadı. 64 takımın yarıştığı şampiyonda Gaziantep il birinciliğini kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkek Basketbol Takımını kutlayan Genel Müdür İsmet Tiryaki “Şampiyonada emeği geçenleri sporcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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